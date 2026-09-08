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Нова правила ЕУ мијењају Гугл претрагу

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08.09.2026 13:36

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Гугл је најпознатија компанија за интернет претрагу и један од највећих технолошких гиганта на свијету.
Фото: pexels/AS Photography

Гугл је у Европи промијенио начин приказивања резултата претраживања како би се ускладио с новим антимонополским правилима Европске уније.

Из компаније упозоравају да ће те измјене погоршати квалитет услуге за кориснике и створити додатне трошкове европским компанијама, а један од директора је за Ројтерс изјавио да је ријеч о највећем паду квалитета у 29-годишњој историји претраживача, пише Ројтерс.

Промјене су директна посљедица Акта о дигиталним тржиштима (ДМА), којим Европска унија настоји ограничити тржишну моћ великих технолошких компанија. Гугл је у јулу кажњен са 460 милиона евра јер је у резултатима претраживања давао предност властитим услугама за куповину, хотеле и превоз. Европска комисија дала му је рок од 60 дана за усклађивање, а у супротном му пријете периодичне казне до пет одсто укупног годишњег промета на глобалном нивоу.

Предност посредницима умјесто директних понуда

Иако ЕУ тврди да је циљ измјена стварање равноправнијих тржишних услова, у Гуглу сматрају да се њима заправо фаворизују велики интернетски посредници и странице за поређење цијена, попут Booking.com-а или Еxпедије.

Те ће странице сада имати истакнутије мјесто у претрагама од самих хотела, авио-компанија или ресторана, који су раније добијали директан промет приказом контаката и линкова.

Нови приказ резултата на врху странице истицаће један специјализовани претраживач-посредник, а испод њега још два са мање детаља. Слиједиће формат вртуљка који ће приказивати хотеле, авио-компаније и ресторане, али без кључних информација на које су корисници навикли, као што су цијене у реалном времену. Поредак ће и даље одређивати Гуглов алгоритам.

Гугл: Промјене штете корисницима и компанијама

„Због усклађивања с Актом о дигиталним тржиштима уводимо значајне промјене у претраживање у Европи“, рекао је за Ројтерс Ник Фокс, један од потпредсједника Гугла.

„Те промјене погоршавају искуство за кориснике у Европи. Дају предност интернетским посредницима на штету локалних компанија и уклањају корисне функције на које се људи свакодневно ослањају. Корисници изван Европске уније неће примијетити ове измјене.“

Из Гугла наводе да су претходне промјене, такође уведене ради усклађивања с ДМА-ом, већ смањиле директан промет према европским компанијама за 30 одсто, а очекују да ће нове мјере тај пад додатно продубити.

Компанија је измјене тестирала на милијардама европских корисника, а тестирање је показало велико незадовољство јер су људи морали више пута уносити упите како би пронашли тражене информације.

Укупне казне које је ЕУ у протеклих двадесетак година изрекао Гуглу због кршења правила тржишног натјецања премашују 10,38 милијарди евра.

Казне је раније критиковао и бивши амерички предсједник Доналд Трамп, који је запријетио истрагом о томе како Унија, према његовим ријечима, пљачка америчке компаније.

(Индекс.хр)

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Тагови :

Гугл

Европа

Доналд Трамп

Европска унија

Америка

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