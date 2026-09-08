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Конаковић издао налог за протјеривање двоје дипломата из Амбасаде Србије у Сарајеву

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08.09.2026 14:16

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Конаковић издао налог за протјеривање двоје дипломата из Амбасаде Србије у Сарајеву
Фото: Anadolu/Stipe Majic

Елмедин Конаковић, министар спољних послова у Савјету министара БиХ је рекао да је издао налог да се двије особе из Амбасаде Србије у БиХ протјерају из БиХ.

"Данас сам донио одлуку о проглашењу непожељним војног аташеа у Амбасади Србије Милана Дулановића и савјетника представника БИА-е Дарка Максимовића у Амбасади Србије. Имају рок од 48 сати да напусте БиХ", рекао је Конаковић.

Конаковић је рекао да ће БиХ напустити и неколико споразума због чињенице да их је потписала и Србија.

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Тагови :

Елмедин Конаковић

Србија

БиХ

Милан Дулановић

Дарко Максимовић

Коментари (6)

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