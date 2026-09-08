Сутра стиже промјена времена

Аутор:АТВ редакција
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Вријеме, док се послије подне и увече очекује наоблачење од запада ка истоку, које ће локално условити краткотрајну кишу и пролазне пљускове са грмљавином, али и јаке ударе вјетра и град.
Јутро ће бити претежно ведро, на југу уз пролазну умјерену облачност, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Минимална температура ваздуха биће од 10 до 16, на југу до 22 степена, а максимална од 31 до 36 степени Целзијусових.
Дуваће вјетар слаб до умјерен, при пљусковима и увече на сјеверу јак, западни до југозападни.
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