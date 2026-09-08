У Египту откривена гробница стара 4.400 година, ево ко је у њој био сахрањен

Аутор:АТВ редакција
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Шпанско-египатски археолошки тим открио је у Сакари гробницу из касне Пете династије египатског Старог краљевства са двије погребне капеле и рељефима који су задржали своје оригиналне боје иако су настали прије више од 4.000 година, саопштило је данас Египатско Министарство туризма и антиквитета.
Према наводима египатских власти, откриће пружа нове и драгоцјене информације о архитектури, умјетности и административном животу старог Египта.
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Министарство је саопштило да су у гробници били сахрањени познати владар Јунмин и његов отац Ити, а међу најзначајнијим карактеристикама открића истичу се погребни текстови који су одлично очувани.
Гробница је пронађена током овогодишњих љетњих ископавања, која воде Аутономни универзитет у Барселони и египатски Врховни савјет за антиквитете.
(Телеграф)
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