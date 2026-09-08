Језиво откриће у коферу: Призор из ноћне море шокирао царинике у Торину

Аутор:АТВ редакција
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Једноме Италијану пријети висока новчана казна или потенцијална затворска казна након што је у његовом пртљагу на аеродрому Каселе у Торину пронађена осушена глава критично угрожене врсте крокодила.
Мушкарац је стигао на аеродром у овом граду на сјеверу Италије летом из Мајамија, преко Истанбула, наводи се у званичном саопштењу торинске јединице италијанске Финансијске полиције.
Глава гмизавца била је детаљно умотана у смеђи папир како би се сакрила од безбједносних и царинских контрола. Граничне власти су је брзо заплијениле, а против путника, који се наводно враћао са одмора, покренута је истрага због сумње на шверц примјерка који припада заштићеној врсти.
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Крокодили су заштићени Вашингтонском конвенцијом, глобалним споразумом потписаним 1973. године ради заштите угрожених биљних и животињских врста од ризика међународне трговине. Ако буде осуђен, овом мушкарцу пријети астрономска новчана казна у износу од 20.000 до 200.000 евра, или казна затвора од шест мјесеци до годину дана.
Полиција је саопштила да је операција у Торину дио шире акције у Италији усмјерене против илегалне трговине дивљим животињама. Предмет је заплијењен јер је увезен без потребне потврде или дозволе.
Италија иначе представља главно транзитно чвориште за илегалну трговину егзотичним животињама, чији су коријени у великој мјери у организованом криминалу. У извјештају који је раније ове године објавио италијански огранак организације WWF, наводи се да се животиње, укључујући корњаче, украсне птице, тропске гмизавце, па чак и мале примате, нелегално продају путем интернета и прекограничне размјене. У извјештају се додаје да је 2025. године заплијењен шимпанза који је нелегално држан на Сицилији.
Међутим, предмете попут осушених глава крокодила туристи понекад купују као сувенире, несвјесни да је њихово уношење у земљу нелегално. Прошле године је на аеродрому у Делхију ухапшен један Канађанин када је у његовом пртљагу пронађена глава крокодила купљена на Тајланду, преноси Гардијан.
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