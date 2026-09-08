Logo

Језиво откриће у коферу: Призор из ноћне море шокирао царинике у Торину

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.09.2026 16:52

Коментари:

0
Стари дрвени кофер на столу.
Фото: Pexels/Johanna M Jaramillo

Једноме Италијану пријети висока новчана казна или потенцијална затворска казна након што је у његовом пртљагу на аеродрому Каселе у Торину пронађена осушена глава критично угрожене врсте крокодила.

Мушкарац је стигао на аеродром у овом граду на сјеверу Италије летом из Мајамија, преко Истанбула, наводи се у званичном саопштењу торинске јединице италијанске Финансијске полиције.

Глава гмизавца била је детаљно умотана у смеђи папир како би се сакрила од безбједносних и царинских контрола. Граничне власти су је брзо заплијениле, а против путника, који се наводно враћао са одмора, покренута је истрага због сумње на шверц примјерка који припада заштићеној врсти.

Наставница

Свијет

Афера у школи тресе свијет: Спавала са ђаком јер је хтјела да је воле

Крокодили су заштићени Вашингтонском конвенцијом, глобалним споразумом потписаним 1973. године ради заштите угрожених биљних и животињских врста од ризика међународне трговине. Ако буде осуђен, овом мушкарцу пријети астрономска новчана казна у износу од 20.000 до 200.000 евра, или казна затвора од шест мјесеци до годину дана.

Италија као транзитно чвориште за шверц

Полиција је саопштила да је операција у Торину дио шире акције у Италији усмјерене против илегалне трговине дивљим животињама. Предмет је заплијењен јер је увезен без потребне потврде или дозволе.

Италија иначе представља главно транзитно чвориште за илегалну трговину егзотичним животињама, чији су коријени у великој мјери у организованом криминалу. У извјештају који је раније ове године објавио италијански огранак организације WWF, наводи се да се животиње, укључујући корњаче, украсне птице, тропске гмизавце, па чак и мале примате, нелегално продају путем интернета и прекограничне размјене. У извјештају се додаје да је 2025. године заплијењен шимпанза који је нелегално држан на Сицилији.

Међутим, предмете попут осушених глава крокодила туристи понекад купују као сувенире, несвјесни да је њихово уношење у земљу нелегално. Прошле године је на аеродрому у Делхију ухапшен један Канађанин када је у његовом пртљагу пронађена глава крокодила купљена на Тајланду, преноси Гардијан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Шверц

Торино

Аеродром

инспекцијска контрола

крокодил

Коментари (0)

Прочитајте више

Делегација Републике Српске у посјети Израелу

Република Српска

Додик: Бити хаџија у православној традицији је велика част, али још већа обавеза

3 ч

2
Милорад Којић

БиХ

Којић: Конаковић популизмом жели да покаже да је већи муслиман од Алије

3 ч

1
Тениски рекет

Тенис

Ово на УС Опену није виђено 34 године

3 ч

0
У Гаљиповцима је данас дошло до саобраћајне несреће у којој је аутобус слетио са коловоза и завршио поред пута.

Хроника

Тешка саобраћајка према Прњавору: Аутобус слетио са пута

3 ч

0

Више из рубрике

Наставница сједи у школској клупи са учеником и показује му нешто на лаптопу.

Свијет

Афера у школи тресе свијет: Спавала са ђаком јер је хтјела да је воле

3 ч

1
Порука из Кремља: Услови за Кијев биће све гори ако преговори буду одлагани

Свијет

Порука из Кремља: Услови за Кијев биће све гори ако преговори буду одлагани

6 ч

0
Њемачка званично Савезна Република Њемачка федерална је парламентарна република у средњој и западној Европи

Свијет

Њемачка остаје без гаса до краја јануара

6 ч

0
Фармеру нестало 16 говеда: Комшија их тајно заклао и продао месо

Свијет

Фармеру нестало 16 говеда: Комшија их тајно заклао и продао месо

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

56

Завршио факултет, напустио све и отишао на село па постао омиљени српски домаћин

19

48

Витор Баија за АТВ: Мурињо нас натјерао да вјерујемо у немогуће"

19

47

"Конаковић - багер политичар идеалан за хумористичку серију''

19

46

Нешић: Конаковић не може нанијети штету Србији, али итекако наноси штету БиХ

19

43

Одржан симпозијум "АИ изазови и пријетње у сајбер заштити"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима