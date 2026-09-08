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Додик на обиљежавању десет година од смрти бившег предсједника и премијера Израела Шимона Переса

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08.09.2026 14:16

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Додик Херцог Тришић Бабић
Фото: ATV

У Јерусалиму је данас почела национална меморијална служба у част бившег предсједника и премијера Израела Шимона Переса, којој као почасни гост присуствује предсједник Милорад Додик.

Меморијална служба одржава се на Гробљу великана нације, гдје је сахрањен један од најзначајнијих израелских државника.

Додик Тришић Бабић
Додик Тришић Бабић
ATV

Обиљежавању присуствују бројне званице.

У делегацији Републике Српске, коју предводи Додик, је и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Српске Ана Тришић Бабић.

Додик и Тришић Бабић
Додик и Тришић Бабић
ATV

Шимон Перес преминуо је 28. септембра 2016. године у 93. години.

Шимон Перес годишњица смрти
Шимон Перес годишњица смрти
ATV

Перес је током вишедеценијске политичке каријере обављао највише државне функције у Израелу, укључујући функције предсједника и премијера.

Добитник је Нобелове награде за мир, коју је 1994. године подијелио са Јицаком Рабином и Јасером Арафатом.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Израел

званична посјета

Шимон Перес

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