Додик на обиљежавању десет година од смрти бившег предсједника и премијера Израела Шимона Переса

Аутор:АТВ редакција
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У Јерусалиму је данас почела национална меморијална служба у част бившег предсједника и премијера Израела Шимона Переса, којој као почасни гост присуствује предсједник Милорад Додик.
Меморијална служба одржава се на Гробљу великана нације, гдје је сахрањен један од најзначајнијих израелских државника.
Обиљежавању присуствују бројне званице.
У делегацији Републике Српске, коју предводи Додик, је и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Српске Ана Тришић Бабић.
Шимон Перес преминуо је 28. септембра 2016. године у 93. години.
Перес је током вишедеценијске политичке каријере обављао највише државне функције у Израелу, укључујући функције предсједника и премијера.
Добитник је Нобелове награде за мир, коју је 1994. године подијелио са Јицаком Рабином и Јасером Арафатом.
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