Вулић: Конаковићев предизборни политички перформанс

Аутор:АТВ редакција
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Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је да одлука министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића о протјеривању двојице српских дипломата више личи на предизборни политички перформанс него на озбиљно вођење спољне политике БиХ.
"Посебно забрињава чињеница да је цијели догађај јавно преношен на страници Народа и правде, чиме се стиче утисак да је институција Министарства иностраних послова искориштена као политичка позорница за страначку промоцију", рекла је Вулићева Срни.
Она је истакла да Конаковић треба да одговори на питање да ли је процедура заиста спроведена до краја или је институција само искориштена да би се произвео политички догађај?
Појаснила је да Правилник о начину проглашења непожељне и неприхватљиве особе, који је Предсједништво БиХ усвојило 2004. године, јасно уређује поступање.
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"Према тој одлуци, министар иностраних послова има овлаштење да за одређене категорије дипломатског и недипломатског особља донесе одлуку, али то овлаштење није и не смије бити бланко, политичка дозвола за поступање без провјера и службених података", навела је Вулићева.
Она је нагласила да дипломатија није страначки митинг, а Министарство иностраних послова није изборни штаб било које политичке партије.
"Институције БиХ морају бити изнад страначких интереса, посебно када се доносе одлуке које могу имати озбиљне посљедице по односе са другим државама. Зато очекујем да Министарство иностраних послова јавности предочи чињенице, процедуру и правни основ, а не политичке поруке", рекла је Вулићева.
Навела је да је лако доказати ако је све урађено по правилима, а да се у случају да није урађено мора поставити питање ко је и због чега злоупотријебио институцију за потребе предизборне кампање.
"Конаковић не зна основне ствари, јер да зна о тој одлуци расправљао би Колегијум министра иностраних послова", констатовала је Вулићева.
(СРНА)
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