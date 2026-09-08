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Изашли из аута и украли пано Милована Вујичића, и главу са плаката Мирослава Јанковића

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08.09.2026 17:09

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Изашли из аута и украли пано Милована Вујичића, и главу са плаката Мирослава Јанковића
Фото: АТВ

Предизборне нетрпељивости увелико су кренуле, а у Челинцу је већ забиљежен несвакидашњи случај у којем су двојица мушкараца на, најблаже речено, непримјерен начин одлучили да изразе своје политичке ставове.

Наиме, они су ноћас послије поноћи изашли из аутомобила рено клио и украли пано Милована Вујичића.

Убрзо након тога, на још бесрамнији начин су оштетили плакат кандидата за Народну скупштину Републике Српске Мирослава Јанковића, откидајући главу са њега.

Саво Минић

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Све вријеме починиоци овог инцидента су на главама имали фантомке.

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Тагови :

Челинац

Мирослав Јанковић

избори

Избори 2026

Милован Вујичић

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