Цвијановић: Позивам војног аташеа Србије да остане у Републици Српској

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић не може одређивати ни каква је БиХ, а камоли да нешто диктира Србији, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Прво што се тиче оних наводно протјераних чланова амбасаде Србије у БиХ, једном је истекао мандат и колико знамо већ је напустио БиХ. Што се тиче војних аташеа, сагласност за њихов долазак не даје министар иностраних послова већ Савјет министара, а исто тако и кад је ријеч о ускраћивању боравка. Осим тога, за такве поступке ускраћивања гостопримства потребно је имати доказе за разлоге којима се поткрепљује таква одлука. Затражићу од надлежних институција информацију да ли за то постоје разлози, или је у Конаковића, из немоћи, ударило бјеснило", истиче Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Kонаковић не може одређивати ни каква је БиХ, а камоли да нешто диктира Србији. Прво што се тиче оних наводно протјераних чланова амбасаде Србије у БиХ, једном је истекао мандат и колико знамо већ је напустио БиХ.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) September 8, 2026
Што се тиче војних аташеа, сагласност за њихов долазак не даје…
Додаје да министар не може разрјешавати амбасадоре БиХ у другим земљама, већ само Предсједништво БиХ.
"Што се тиче најављеног смањења особља у амбасади БиХ у Београду, то може бити само на штету држављана оба ентитета. Уз то, Конаковићеви налози за било шта не одражавају ставове БиХ, јер Република Српска, са својих 49 одсто територије, у томе не учествује. Осим тога, Република Српска и Србија имају потписан Споразум о специјалним и паралелним везама, предвиђен Дејтонским споразумом, и наша сарадња ће се у свим областима одвијати несметано. Kонаковићу би боље било да пази да ли му бошњачки кадрови у ДKП мрежи дилају дрогу него што се бави Србијом. "Позивам војног аташеа Србије да остане у Републици Српској, гдје ће му бити настављено пружање гостопримства и заштите", навела је Цвијановић.
Подсјећамо, Конаковић је данас саопштио да је донио одлуку о проглашењу непожељним војног аташеа у Амбасади Србије Милана Дулановића и савјетника представника Безбједносно информативне агенције /БИА/ Данка Максимовића, којима је остављен рок од 48 часова да напусте БиХ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч4
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
16
35
16
33
16
30
16
20
16
17
Тренутно на програму