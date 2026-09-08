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Додик се састао са Херцогом: "Пријатељски разговор пун међусобног поштовања"

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08.09.2026 14:30

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Додик Тришић Бабић Израел
Фото: ATV

Предсједник Милорад Додик састао се данас у Јерусалиму са предсједником Израела Исаком Херцогом, током националне меморијалне службе у част бившег израелског предсједника и премијера Шимона Переса, којој присуствује као почасни гост.

Разговор је био пријатељски, искрен и пун међусобног поштовања, како је навео Додик на Иксу.

Меморијална служба одржава се на Гробљу великана нације, гдје је сахрањен један од најзначајнијих израелских државника.

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Обиљежавању присуствују бројне званице, а Додик је почасни гост овог скупа.

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Тагови :

Милорад Додик

Ана Тришић Бабић

Исак Херцог

Израел

Република Српска

званична посјета

Коментари (4)

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