Додик се састао са Херцогом: "Пријатељски разговор пун међусобног поштовања"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик састао се данас у Јерусалиму са предсједником Израела Исаком Херцогом, током националне меморијалне службе у част бившег израелског предсједника и премијера Шимона Переса, којој присуствује као почасни гост.
У Јерусалиму сам разговарао с предсједником Израела Исаком Херцогом @Isaac_Herzog , заједно са директорицом Канцеларије за међународну сарадњу Аном Тришић Бабић @anatrisicbabic . Разговор је био искрен, пријатељски и пун међусобног поштовања.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 8, 2026
Република Српска и Израел дијеле… pic.twitter.com/b0CteqT5Gw
Разговор је био пријатељски, искрен и пун међусобног поштовања, како је навео Додик на Иксу.
Меморијална служба одржава се на Гробљу великана нације, гдје је сахрањен један од најзначајнијих израелских државника.
Република Српска
Додик на обиљежавању десет година од смрти бившег предсједника и премијера Израела Шимона Переса
Обиљежавању присуствују бројне званице, а Додик је почасни гост овог скупа.
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