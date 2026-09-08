Позната српска пјевачица побиједила рак

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Надежда Биљић саопштила је емотивном објавом да је побиједила рак, с којим се борила мјесецима.
Њен супруг Тома започео је објаву подсјећањем на концерт који је Надежда одржала 5. фебруара у родном Ваљеву.
Тада нико није знао каква се драма одвија у њеном животу.
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"Надеждин концерт 05. фебруар. Убрзо након тога сазнали смо да Надежда има проблем, али нисмо знали о чему се ради", написао је Тома.
Иако је, како се наводи, вјероватно већ имала здравствене тегобе, Надежда је концерт одржала стоички, а убрзо након тога услиједила је њена најтежа животна борба.
Недуго након наступа завршила је у болници, а потом и на Одјелу онкологије. Мјесецима се борила са болешћу, а сада је објавила да је побиједила.
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Тома је раније говорио о њеном здравственом стању, али без изношења детаља.
"Добро сам. Не желимо да причамо за сада, али у једном тренутку ће Надежда све испричати. Ми смо сретни и задовољни јер је побиједила. Добро је, сад иду контроле, али је она велики борац", рекао је Тома.
Надежда је тако кроз један од најтежих периода прошла далеко од очију јавности, док је њена публика тек сада сазнала с каквом се болешћу борила.
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Пјевачица је раније стекла популарност као такмичарка "Звезда Гранда", а данас је позната по свом препознатљивом вокалу и наступима, преноси "Аваз".
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