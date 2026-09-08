Шок за кошаркаше Србије пред један од кључних мечева

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркашки савез Литваније званично је саопштио гдје ће се играти утакмица против Србије у квалификацијама за Свјетско првенство 2027. године.
Овај меч је на програму 26. новембра и одиграће се у "Швитурис" арени у Клајпеди.
Осим што се дуел неће играти ни у Вилњусу нити у Каунасу, он ће почети у помало неуобичајеном термину од 18.30.
Република Српска
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Репрезентација Србије је тренутно на другом мјесту са учинком од шест побједа и два пораза, док су Литванци четврти са скором 4-4.
Пласман на Мундобаскет обезбиједиће три најбоље репрезентације из групе, преноси "Спортал".
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