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Шок за кошаркаше Србије пред један од кључних мечева

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08.09.2026 16:17

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Београд, 5. јула 2026. - Капитен кошаркашке репрезентације Србије Никола Јокић рекао је да зна шта "орлове" чека у мечу против Босне и Херцеговине и истиче да ће "орлови" покушати да наметну агресивну игру и енергетски буду бољи од ривала. Србија у мечу последњег, 6. кола прве рунде квалификација, дочекује Босну и Херцеговину у понедељак у 20 часова у београдској дворани "Александар Николић". Тренинг кошаркаша репрезентације Србије.
Фото: Tanjug/Miloš Milivojević/bs

Кошаркашки савез Литваније званично је саопштио гдје ће се играти утакмица против Србије у квалификацијама за Свјетско првенство 2027. године.

Овај меч је на програму 26. новембра и одиграће се у "Швитурис" арени у Клајпеди.

Осим што се дуел неће играти ни у Вилњусу нити у Каунасу, он ће почети у помало неуобичајеном термину од 18.30.

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Репрезентација Србије је тренутно на другом мјесту са учинком од шест побједа и два пораза, док су Литванци четврти са скором 4-4.

Пласман на Мундобаскет обезбиједиће три најбоље репрезентације из групе, преноси "Спортал".

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Тагови :

Кошаркашки савез Србије

Кошаркашка репрезентација Србије

Свјетско првентсво

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