Крај једне велике каријере: Рекордер Црвене звезде рекао збогом кошарци

Аутор:АТВ редакција
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Српски кошаркаш и некадашњи капитен Црвене звезде Бранко Лазић саопштио је да је завршио играчку каријеру.
Дугогодишњи капитен Црвене звезде је на церемонији прославе 25. рођендана АБА лиге у Љубљани добио награду за животно дјело, као најтрофејнији играч регионалног такмичења.
„Велика је част што сам добио ово признање. Цијелу каријеру сам играо АБА лигу. Ништа од овога не би било могуће без саиграча, тренера и навијача. Честитам годишњицу постојања АБА лиге. Хтио бих да објавим крај играчке каријере. Надам се да ћу у будућности поново бити дио АБА лиге“, рекао је Лазић у обраћању путем видео-поруке.
Српски кошаркаш је током 14 сезона проведених у Црвеној звезди освојио 26 трофеја, по чему је рекордер београдског клуба, а такође је и најефикаснији играч у историји црвено-бијелих.
Лазић је са репрезентацијом Србије освојио сребрну медаљу на Европском првенству 2017. године, а током каријере играо је још и за ФМП.
Лазићу је уговор са Црвеном звездом званично истекао овог љета, иако је већ годину дана био ван клуба, пошто стручни штаб није рачунао на њега.
За нешто мање од деценије и по проведене у црвено-бијелом дресу, Лазић је постао рекордер Црвене звезде по броју одиграних утакмица.
На његовом конту су чак 838 наступа, уз укупно 26 освојених трофеја, што га чини клупским рекордером и у тој категорији.
Са Звездом је девет пута освајао шампионат Србије, а исто толико пута подизао је и пехар Купа Радивоја Кораћа. Трофеј АБА лиге освајао је седам пута, а у три наврата проглашаван је за најбољег дефанзивца регионалног такмичења. У колекцији има и један трофеј АБА Суперкупа.
Прије доласка у Црвену звезду, Лазић је наступао само за ФМП. У клуб из Железника стигао је 2007. године, а четири године касније направио је корак у каријери и преселио се међу црвено-бијеле.
Током каријере изградио је препознатљив стил игре заснован на изузетно чврстој одбрани и великој енергији.
(РТС)
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