Остао без ноге у ријалитију! Слиједи милионска тужба

Аутор:АТВ редакција
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Бивши такмичар грчке верзије популарног ријалити такмичења „Survivor“ тужи продуценте емисије након стравичне несреће на чамцу у којој је остао без ноге.
Ставрос Флорос поднио је у четвртак тужбу суду на Флориди, тражећи 100 милиона америчких долара одштете.
Флорос, који сада има 22 године, учествовао је у 13. сезони „Survivor Greece“ када је 11. маја отишао у подводни риболов са још једним такмичарем у водама код Доминиканске Републике.
Према судским документима до којих је дошао „CBC News“, туристички чамац је случајно ударио Флороса, при чему му је лијева нога одсјечена изнад кољена, док је десна нога тешко повријеђена.
Флорос је изнесен на обалу и пребачен у локалну медицинску установу, а потом у болницу у Мајамију, гдје је подвргнут вишеструким операцијама и провео 61 дан на опоравку.
„TMZ“ је објавио узнемирујуће фотографије Флороса након несреће, на којима се виде размјере његових повреда.
Телевизија „Skai TV“, која емитује „Survivor Greece“, тада је саопштила да је одмах обуставила снимање емисије, иако је турска компанија „AcunMedya“ искључиво одговорна за њену продукцију, те да је понудила подршку Флоросу и учешће у трошковима његовог лијечења и рехабилитације.
„Отишао сам у ријалити шоу, а са 22 године сам завршио са само једном ногом, имајући осјећај као да полако умирем“, рекао је Флорос у изјави за „TheWrap“ у четвртак, након подношења тужбе.
„Желим да људи знају да нису бринули о нама и да од продукцијске компаније нисам добио одговарајућу подршку.“
Тужба, поднесена Окружном суду округа Мајами-Дејд, као тужене наводи компаније „AcunMedya“, „AcunMedya Global“ и „Acun LLC“, као и турског бизнисмена Аџуна Илџалија, те матичну компанију телевизије „Skai TV“.
Судски документи садрже изјаве Флороса и других чланова екипе, који су описали како су се догађаји одвијали.
Флорос је рекао да су, према формату емисије, он и други такмичари били очекивано да сами обезбјеђују храну пецањем на отвореном мору током такмичења.
У тужби се наводи да продукција није успоставила никакве мјере заштите нити је ангажовала чамце за обезбјеђење, иако је знала да је у том подручју „густ и брз комерцијални и туристички саобраћај чамцима“.
11. мај није био „такмичарски“ дан, током којег учесници обично пролазе кроз изазове, али је и даље било предвиђено да буду снимани током других „активности преживљавања“.
Флорос и његов колега такмичар Емануил Малиарос отпливали су око 7.30 часова ујутру како би ишли у подводни риболов. У судским документима се наводи да се несрећа догодила између 8.00 и 9.30 часова.
Малиарос је у својој изјави навео да је било „уобичајено да туристички чамци плове близу обале“, те да су чланови екипе „Survivor Greece“ доживљавани као „забава“.
Он је навео да је Флорос пливао на мање од 10 метара од мале надувавајуће ронилачке ознаке и на мање од 100 метара од обале када га је чамац ударио. Касније је, како је навео, сазнао да је још један такмичар имао близак сусрет са чамцем који је пролазио.
Након што је чамац ударио Флороса, Малиарос је рекао да је наставио да плови и да се вратио тек након што су туристи на њему захтијевали од оператера да се врати и помогне.
Малиарос је навео да је један од путника на чамцу Флоросу привремено подвеzao ногу подвезом како би зауставио крварење. Одсјечени дио ноге никада није пронађен, наводи се у документима.
„Цијели мој живот се промијенио. У глави ми је: ’Све ово се догодило због игре?’“, рекао је Флорос у четвртак за „Miami Herald“.
Иако серијал носи назив „Survivor“, као и изузетно популарна америчка емисија која је дочекала 50 сезона током више од 25 година емитовања, „Survivor Greece“ није повезан са америчком верзијом.
Флоросови адвокати из канцеларије „Lipcon, Margulies & Winkleman“ поднијели су тужбу на Флориди, наводећи везе компаније „AcunMedya“ и Илџалија са том савезном државом и тврдећи да је бизнисмен, укључујући и одлуке које се тичу безбједности такмичара, доносио из свог дома у Мајами Бичу.
Флорос је такође рекао да га је на пријаву за „Survivor Greece“ подстакла чињеница да су претходне сезоне емисије снимане на Флориди, као и да је награда за „јединог преживјелог“ укључивала луксузно путовање у Мајами.
Он је навео и да га је Илџали посјетио у болници. Њихова заједничка фотографија налази се у судским документима, али је више нема на бизнисменовом налогу на Инстаграму. Према Флоросовој изјави, Илџали је њему и његовој породици наводно понудио и смјештај у својој кући.
„CBC News“ је контактирао компанију „AcunMedya“ ради коментара, али одговор није стигао до објављивања текста.
Осим „Survivor Greece“, „AcunMedya“ стоји иза неколико других међународних верзија овог формата, укључујући издања у Турској, Мексику, Румунији и Њемачкој, пише ЦБЦ
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