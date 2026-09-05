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Стиже промјена времена: Након врућине пљускови и јак вјетар

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05.09.2026 08:16

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Стиже промјена времена: Након врућине пљускови и јак вјетар
Фото: Envato/bilanol/lukjonis

Вријеме данас биће претежно сунчано и вруће, уз пролазну облачност.

Током дана дуваће слаб до умјерен западни и југозападни вјетар, који ће понегдје у вишим предјелима Крајине бити и појачан.

Касно послијеподне и увече очекује се промјена смјера вјетра, који ће скренути на сјеверне смјерове. Вјетар ће бити умјерен, док се на сјеверу очекује и јак.

Увече и током ноћи на недјељу стиже јаче наоблачење са сјевера, које ће се постепено ширити ка истоку. У широј регији уз ријеку Саву могућа је пролазна киша и пљускови, саопштено је из РХМЗ-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Вријеме

невријеме

Киша

врућина

јак вјетар

Пљускови

сунчано и топло

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