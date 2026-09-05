Стиже промјена времена: Након врућине пљускови и јак вјетар

Аутор:АТВ редакција
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Вријеме данас биће претежно сунчано и вруће, уз пролазну облачност.
Током дана дуваће слаб до умјерен западни и југозападни вјетар, који ће понегдје у вишим предјелима Крајине бити и појачан.
Касно послијеподне и увече очекује се промјена смјера вјетра, који ће скренути на сјеверне смјерове. Вјетар ће бити умјерен, док се на сјеверу очекује и јак.
Увече и током ноћи на недјељу стиже јаче наоблачење са сјевера, које ће се постепено ширити ка истоку. У широј регији уз ријеку Саву могућа је пролазна киша и пљускови, саопштено је из РХМЗ-а.
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