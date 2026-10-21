Додик пружио подршку Нетанјахуу: "Пријатељу, стојим чврсто уз тебе и твој народ"

Аутор:АТВ редакција
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Уочи парламентарних избора у Израелу, пријатељу Бењамину Нетанјахуу, искрене жеље за успјех упутио је предсједник Милорад Додик.
Додик је истакао да српски и јеврејски народ повезује историја, која нас је научила да слобода, сигурност и право на властити идентитет никада нису саморазумљиви.
"За њих се сваки дан морамо упорно и тврдоглаво борити. Из те историје произлази међусобно разумијевање које надилази пролазне политичке интересе и међународне околности. У времену великих геополитичких изазова, посебну вриједност имају пријатељства која не почивају на тренутним интересима, него на дубоком међусобном разумијевању, поштовању и повјерењу. На тим темељима почивају и односи Републике Српске и Израела", додао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Истиче да Бењамин Нетанјаху већ деценијама заузима централно мјесто у политичком животу Израела.
"Његово дугогодишње политичко дјеловање обиљежено је настојањима да очување идентитета јеврејског народа, безбједност грађана и опстанак Државе Израел остану основни државни приоритети. Његови мандати обухватају привредни раст и реформе, развој међународних партнерстава и дипломатске иницијативе попут Абрахамских споразума. Истовремено је Израел учврстио положај једног од свјетских предводника у технологији и иновацијама", наводи Додик.
Уочи парламентарних избора у Израелу, пријатељу Бењамину Нетањахуу @netanyahu упућујем искрене жеље за успјех.
Српски и јеврејски народ повезује историја, која нас је научила да слобода, сигурност и право на властити идентитет никада нису саморазумљиви. За њих се сваки дан морамо упорно и тврдоглаво борити. Из те историје произлази међусобно разумијевање које надилази пролазне политичке интересе и међународне околности.
У времену великих геополитичких изазова, посебну вриједност имају пријатељства која не почивају на тренутним интересима, него на дубоком међусобном разумијевању, поштовању и повјерењу. На тим темељима почивају и односи Републике Српске и Израела.
Бењамин Нетањаху већ деценијама заузима централно мјесто у политичком животу Израела. Његово дугогодишње политичко дјеловање обиљежено је настојањима да очување идентитета јеврејског народа, безбједност грађана и опстанак Државе Израел остану основни државни приоритети.
Његови мандати обухватају привредни раст и реформе, развој међународних партнерстава и дипломатске иницијативе попут Абрахамских споразума. Истовремено је Израел учврстио положај једног од свјетских предводника у технологији и иновацијама.
У Републици Српској пратимо та постигнућа и препознајемо важност Нетањахуовог дугогодишњег политичког дјеловања.
Моји сусрети и разговори с њим додатно су учврстили међусобно поштовање и повјерење те нашу опредијељеност за наставак пријатељских односа.
Израелском народу желим мир, сигурност и стабилну будућност.
Пријатељу, стојим чврсто уз тебе и твој народ!— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 21, 2026
Додик додаје да се та постигнућа прате у Републици Српској, те да се препознаје важност Нетанјахуовог дугогодишњег политичког дјеловања.
"Моји сусрети и разговори с њим додатно су учврстили међусобно поштовање и повјерење те нашу опредијељеност за наставак пријатељских односа. Израелском народу желим мир, сигурност и стабилну будућност. Пријатељу, стојим чврсто уз тебе и твој народ", истакао је Додик.
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