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Додик: Конаковић поново доказао да је најобичнији шибицар

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21.10.2026 13:43

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Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије
Фото: ATV

Елмедин Конаковић је поново доказао да је најобичнији шибицар. Конаковић је огрезао у корупцији и сваку прилику користи за коруптивне активности, наводи лидер СНСД-а, Милорад Додик.

"Тако је и одлуку да се држављанима Србије омогући гласање у БиХ условио куповином објеката за наводне потребе дипломатско-конзуларних представништава. Јавно је пријетио да ће спријечити гласање у Амбасади Србије, понашајући се као прави јалијаш, и нешто што је уобичајeна пракса, он је уцјеном искористио за лични интерес", наводи лидер СНСД-а на Иксу

Конаковић се никада није понашао као министар, како наводи Додик те додаје да је то учинио као "трговац некретнинама“.

"Конаковић се никада није понашао као министар, већ као трговац некретнинама. Још мизерније је његово условљавање одржавања гласања давањем сагласности за долазак војног аташеа Велике Британије, Швајцарске и Холандије", наводи Додик и додаје:

"Сагласност за Британца и Холанђанина није добио и о томе ћути. Својски се Елмедин трудио да се додвори Британцима, али га ни они нису спасили изборног дебакла. Зато ће се још дуго патити и понижавати", закључио је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Елмедин Конаковић

корупција

некретнине

Коментари (7)

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