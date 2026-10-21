Аутор:АТВ редакција
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Вршњачко насиље не смије бити прећутано и потребно га је правовремено препознати и пријавити, најчешћи облици су физичко и вербално, а у благом порасту је и интернет насиље, речено је на предавању које је Полицијска управа Бањалука организовала за средњошколце.
Млађи инспектор Слађана Кољанчић указала је да се број случајева вршњачког насиља повећава, а рјешавају се кроз рад мултисекторских тимова у школама.
"Битно је да се вршњачко насиље препозна и да се сваки случај пријави како би надлежне институције благовремено реаговале, а жртвама била пружена адекватна заштита", изјавила је Кољанчићева новинарима након предавања о вршњачком насиљу за ученике првих разреда Електротехничке школе "Никола Тесла" у Бањалуци.
Кољанчићева је истакла да је ученицима указано да насиље није прихватљив начин рјешавања сукоба и да је, ако се догоди, потребно потражити помоћ и подстаћи вршњаке који су свједоци да га не игноришу, већ да о томе обавијесте наставнике, школске стручне службе, родитеље или полицију.
Помоћник директора Електротехничке школе "Никола Тесла" Бањалука Мирко Ћурлић навео је да је у школи било појединачних случајева вршњачког насиља, али не у толикој мјери да су алармантни.
"Они су уз помоћ представника Министарства унутрашњих послова /МУП/ и мултисекторског тима и родитеља успјешно рјешени. Насиље углавном пријаве ученици или разредни старјешина када добије ту информацију. Углавном је то физичко насиље, а све чешће имамо и насиље на интернету. Покушавамо наћи начине да спријечимо што више тих ситуација", нагласио је Ћурлић.
Он је рекао да имају одличну сарадњу са представницима МУП-а, Центра за социјални рад и Центра за ментално здравље, док је едукативна предавања оцијенио корисним јер имају превентивно дејство.
Ученик првог разреда Електротехничке школе Јован Радић рекао је данашње предавање било врло поучно, те да су упознати са облицима насиља и о томе коме да се обрате уколико се оно догоди.
"Оно што је најважније - научили су нас да се насиље не смије прећутати", истакао је Радић.
Министарство унутрашњих послова Републике Српске покренуло је превентивну кампању "Стоп вршњачком насиљу" која се реализује кроз едукативна предавања ученицима основних и средњих школа широм Српске с циљем подизања свијести о проблему вршњачког насиља, његовим појавним облицима и начинима правилног реаговања у случају насиља
Кампања се реализује до 6. новембра, а посебан акценат је на препознавању насилног понашања, посљедица по жртве, те значају правовременог пријављивања и реаговања.
Према подацима Министарства унутрашњих послова, у Републици Српској од јануара до септембра евидентирано је 79 случајева вршњачког насиља, што је за 17 више него у истом периоду прошле године.
Полицијски службеници су надлежним тужилаштвима поднијели 20 извјештаја против 24 малољетника, због постојања основа сумње да су починила 24 кривична дјела, преноси Срна.
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