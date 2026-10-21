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Додик: Без снаге православне цркве и вјере српски народ би био угашен

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21.10.2026 12:25

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Митрополит Лукијан и Милорад Додик
Фото: Srna

Српска православна црква /СПЦ/ и православна вјера нису партикуларне, него јединствене и не могу да буду подијељене ни територијално нити на било који други начин, поручио је предсједник Милорад Додик.

"О томе говори историја и не дозвољава да буде било каквих подјела. Волимо и желимо увијек да гледамо јединствену нашу цркву, која је данас далеко стабилнија него што смо могли да видимо у неком прошлом времену", рекао је Додик новинарима у Бањалуци након састанка са Његовим високопреосвештенством митрополитом будимским Лукијаном.

Без снаге СПЦ, додао је он, српски народ би одавно био угашен, што доказује чињеница да су се на овим просторима кроз историју на Србе увијек усмјерили они који су жељели да промијене српски идентитет, вјеру.

"Многи су Срби због притисака и угрожености живота њихових породица прихватали неке друге вјере, али је аутентична српска православна вјера остала снажна, доминантна. Вјера која је чврста и јака, показује се данас као путоказ како се може на духовном плану очувати народ да буде јединствен, без обзира на историјске конотације или промјене које се дешавају на овим просторима", оцијенио је Додик.

Он је истакао да митрополит будимски Лукијан најбоље одражава ту димензију снаге и значаја СПЦ тамо гдје је присуство Срба скромно, али постоји велико историјско насљеђе.

"Наши преци су тамо градили импозантне објекте, цркве и остала православна здања. Управо црква као институција која управља тим објектима не дозвољава да се они изгубе и да наставе да живе и раде", рекао је Додик.

Он је навео да му је драгао што су институције Српске имале прилику да помогну, те поручио да ће наставити да то раде.

"Захваљујем митрополиту будимском Лукијану што гаји упорну и видљиву љубав према Републици Српској, а коју осјећамо као доказ исправности нашег постојања и жеље да наставимо даље да радимо и сарађујемо", нагласио је Додик.

Он је додао да су разговарали о намјери да постане традиција да се једном годишње у Мађарској и Републици Српској приказује српско културно и вјерско насљеђе Срба из Мађарске.

"Захваљујем се и Његовом високопреосвештенству митрополиту бањалучком Јефрему и епископу марчанском Сави што су прихватили да заједно покажемо да смо један духовни, културни и вјерски простор", закључио је Додик.

Састанку Додика и митрополита Лукијана присуствовали су предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, српски члан Предсјендиштва БиХ Жељка Цвијановић, министар просвјете и културе Српске Боривоје Голубовић и директор Републичког секретаријата за вјере Драган Давидовић, пренос Срна.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Срби

Српска православна црква

вјера

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