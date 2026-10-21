Уставну суд Српске: Неуставне поједине одредбе Правилника о евиденцији о готовинским накнадама

Аутор:АТВ редакција
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Уставни суд Републике Српске утврдио је да поједини чланови Правилника о начину формирања и коришћења јединствене базе података о готовинским накнадама нису у сагласности са Уставом Српске и Законом о јединственом уређивању права на готовинску накнаду.
Уставни суд је оцијенио да је доносилац оспореног правилника нормирањем у оспореној одредби прекорачио законска овлашћења, јер је утврдио обавезу прикупљања података различитих од оних које законодавац одредио.
"Тиме, оспорено нормирање, супротно принципу уставности и законитости, нема основ у предметном закону и није у функцији провођења закона. Уређујући ову материју на поменути начин, доносилац оспореног акта је поступио и супротно уставним начелима владавине права и подјеле власти", саопштено је из Уставног суда.
На данашњој сједници је утврђено и да Одлука о давању сагласности на цијене комуналних услуга Предузећа водовод и канализација "Извор" Фоча није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о комуналним дјелатностима, Законом о локалној самоуправи и Законом о регулисању цијена.
Уставни суд је оцијенио да је доносилац оспорене одлуке изашао из оквира законских овлашћења, јер је супротно релевантним одредбама тих закона у оспореној одлуци прописао нову категорију корисника комуналне услуге.
Из Уставног суда Српске су навели да се прекорачење законских овлашћења огледа се и у томе да је доносилац оспорене одлуке, интегрисао оспорене одлуке даваоца комуналне услуге у акт о давању сагласности на услуге, чиме је посредно ушао у домен уређивања односа између даваоца и примаоца комуналне услуге.
Несагласност оспорене одлуке са законом, истовремено је довела до повреде уставног начела законитости, додаје се у саопштењу.
Уставни суд није прихватио иницијативу за оцјењивање уставности појединих одредаба Закона о правобранилаштву Републике Српске, као ни иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости одређене одлуке скупштине јединице локалне самоуправе.
У саопштењу се наводи да је Уставни суд донио рјешења којима, због ненадлежности, није прихватио иницијативе за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости одређених појединачних правних аката.
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