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Које је најбоље вријеме за ручак?

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21.10.2026 15:06

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Четворо пријатеља ужива у пријатном оброку у затвореном простору.
Фото: Alexy Almond/Pexels

Истраживања показују да редовно ручавање касно током дана може довести до смањења потрошње енергије у стању мировања (односно до успоравања метаболизма). Такође, то може утицати на ниво ваше енергије током дана, на сан, као и на варење.

Када сваког дана ручати ради бољег варења?

Хедер Кениг, нутриционисткиња, каже да сваког дана руча око поднева како би подстакла боље варење.

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"Ручање у исто вријеме – што је у мом случају око поднева – помаже варењу јер наше тијело усваја предвидив ритам исхране. Процеси варења, попут лучења желудачне киселине, дјеловања дигестивних ензима и покрета цријева, могу бити боље усклађени када су оброци у редовно вријеме. Нашем дигестивном систему прија одређена доза предвидивости", објашњава она за Реал Симпле.

Подне је такође добар тренутак за ручак јер се налази у средини дана. Према ријечима Кенигове, ако ручате прерано, може се десити да поново осјетите глад много прије вечере. С друге стране, ако ручате прекасно, можете постати „претјерано гладни”, а конзумирање обилнијег оброка на брзину може довести до надутости или тегоба при варењу.

Ипак, Кениг истиче да не постоји једно одређено вријеме за ручак које најбоље одговара свима.

"Наши распореди, сигнали глади, нивои активности и индивидуалне потребе – све се то разликује. Али, што се мене тиче, оброк око поднева се природно уклапа у мој дан. То ми помаже да одржим досљедност и омогућава ми да уживам у избалансираном ручку, без осјећаја журбе или претјеране глади.

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Досљедност је најважнији фактор за боље варење.

"Кључ је у проналажењу распореда исхране који је у одређеној мјери сталан, како би се подстакла редовност оброка, ускладило вријеме јела са временом спавања и избјегли касни ноћни оброци. Таква редовност помаже нашем тијелу да предвиди када ће храна стићи и да координира процесе варења. Не морате јести у потпуно исто вријеме сваког дана, али редован распоред оброка може бити лакши за наш систем за варење него стално грицкање или конзумирање обилнијих оброка у непредвидиво вријеме", објашњава Кениг.

(НовостиМагазин)

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Тагови :

ручак

оброк

здравље

здрава исхрана

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