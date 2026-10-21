Ставила филере у усне, расплакала се кад је угледала резултат

Аутор:АТВ редакција
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Видео дјевојке која у сузама показује своје изузетно отечене усне након естетске операције привукао је велику пажњу на друштвеним мрежама.
На снимку јој је лице дјелимично прекривено маском, док су јој усне толико отечене да готово мијењају њен изглед. Њена реакција показује колико ју је ситуација узнемирила након што третман филерима није прошао како је очекивала.
Случај је поново отворио питање ризика козметичких процедура које се често доживљавају као брзе и једноставне. Иако су филери за усне данас веома популарни, могуће компликације не треба занемарити.
Пуније усне су постале један од најпопуларнијих естетских трендова посљедњих година, а филери су један од начина да се повећа њихов волумен без операције. Неки људи их користе да би добили пуније усне, неки желе да смање асиметрију, док други покушавају да врате волумен изгубљен током година.
На популарност овог изгледа утичу и друштвене мреже и познате личности. Филтриране фотографије, савршено нашминкана лица и бројни туторијали могу створити утисак да су одређене црте лица постале својеврсни стандард љепоте.
Истраживања такође указују на ово. Студија објављена 2024. године показала је везу између изложености идеализованим представама тела на интернету, већег незадовољства сопственим изгледом и интересовања за естетске процедуре. То, наравно, не значи да се свака особа која се одлучује за филере руководи друштвеним мрежама, али показује колико оне могу утицати на нашу перцепцију изгледа.
Филери за усне се најчешће праве на бази хијалуронске киселине, супстанце која се природно налази у тијелу и има способност задржавања воде. Убризгавањем гела у усне повећава се њихов волумен, а резултат је обично видљив веома брзо.
Una joven mostró sus labios tras inyectarse ácido hialurónico. https://t.co/pBClBzWYEW— MDZ Online (@mdzol) September 30, 2026
Међутим, чињеница да је процедура релативно кратка не значи да је то безопасан третман. Филер се убризгава директно у осјетљиво ткиво лица, тако да се након процедуре могу јавити оток, модрице и нелагодност. Такве реакције су обично привремене и нестају након неколико дана.
Међутим, постоје и озбиљније компликације. Америчка агенција за храну и лијекове (FDA) упозорава да у ријетким случајевима филер може случајно да заврши у крвном суду и блокира проток крви. То може довести до оштећења ткива, а у најтежим случајевима и до проблема са видом или можданог удара. Међу могућим компликацијама су инфекције, алергијске реакције, стварање квржица и помјерање филера са мјеста гдје је убризган.
Због могућих компликација, веома је важно пажљиво провјерити ко изводи процедуру. ФДА препоручује да филере прима лиценцирани здравствени радник који има одговарајућу обуку и искуство.
Америчка академија за дерматологију такође упозорава да се такви поступци не смију изводити у немедицинским условима као што су салони љепоте, приватни домови или на забавама. Особа која спроводи третман треба да објасни могуће ризике прије поступка, саслуша жеље пацијента и постави реална очекивања.
Важно је имати на уму да туђи изглед није нужно добар модел за ваше лице. Количина филера која одговара једној особи може изгледати потпуно другачије на другој, због чега циљ треба прилагодити сопственим цртама лица, а не фотографији познате личности или инфлуенсера.
Одлука о естетској хирургији је лична ствар, и жеља за промјеном изгледа не значи нужно да неко има проблем са самопоуздањем. Међутим, прије него што се донесе одлука, вриједи размислити да ли жеља произилази из личне потребе или из притиска да се прати тренутни тренд.
Козметичке процедуре треба да се заснивају на информисаној одлуци и реалним очекивањима, а не на покушају постизања стално промјенљивог идеала љепоте. Вирални видео отечених усана поново је отворио дебату о томе колико људи заправо разматрају потенцијалне ризике прије него што се одлуче за филере.
Истовремено, једно лоше искуство не значи да ће сваки третман завршити компликацијама. Зато је најважније бити свјестан могућих ризика и препустити поступак квалификованој особи, преноси Индекс.
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