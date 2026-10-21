Крај једне ере? Епл спрема лаптоп који се контролише додиром

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Епл је за 28. октобар најавио посебан догађај, а све више спекулација указује на MacBook Pro са М6 чипом и екраном на додир.
Позивнице које су стигле медијима носе необичну поруку "Про анд тел", што се тумачи као наговештај представљања нових уређаја из професионалне MacBook Pro породице.
Како преноси ГСМ Арена, слоган представља игру речи инспирисану изразом "Show and tell", који означава представљање и демонстрацију нечега пред публиком.
Према информацијама које је објавио Марк Гурман из Блумберга, Епл би на предстојећем догађају могао да представи нови 14-инчни MacBook Pro покретан М6 чипом.
Ипак, највише пажње привлаче гласине да би Епл коначно могао да уведе екран осетљив на додир у своју линију лаптопова. Уколико се ове најаве покажу тачним, био би то значајан заокрет за компанију која се годинама ослањала на комбинацију класичног екрана, тастатуре и додирне површине.
Наука и технологија
Епл представио нови преклопни мобилни телефон
За сада нема званичне потврде да ће нови MacBook Pro заиста имати екран осјетљив на додир, па ову могућност треба посматрати као очекивање, а не као готову ствар.
Поред рачунара, компанија наставља да развија и свој екосистем уређаја за домаћинство. Епл је раније овог мјесеца најавио нову колекцију производа за паметни дом, која укључује паметне браве, видео-звона, термостате, сензоре температуре и безбедносне камере.
У развоју ових уређаја учествују и компаније LG Electronics и Schneider Electric, док би њихова доступност на тржишту требало да почне у децембру.
План је да се нови производи повезују са централним уређајем за управљање паметним домом, чиме Епл жели да додатно ојача своју позицију у конкуренцији са компанијама Гугл и Амазон, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
2 мј0
Наука и технологија
3 мј0
Свијет
3 мј0
Наука и технологија
4 мј0
Наука и технологија
3 ч1
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
7 ч0
Наука и технологија
8 ч0
Најновије
Најчитаније
16
05
16
00
15
50
15
47
15
36
Тренутно на програму