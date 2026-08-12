Политика "Епла" одвела скоро пола Руса према "Андроиду"

Аутор:АТВ редакција
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Скоро половина анкетираних Руса, њих 45 одсто разматра да, због политике компаније "Епл" према Русији, у будућности користи искључиво паметне уређаје са оперативним системом "Андроид", показало је истраживање Сверуског центра за проучавање јавног мњења.
У извјештају објављеном на сајту центра наводи се да су корисници "Еплових" уређаја више су погођени овим ограничењима него корисници "Андроида".
Конкретно, 69 одсто корисника "Епла" лично је погођено ограничењима, у поређењу са 37 одсто корисника "Андроида".
Стручњаци напомињу да би посљедице уклањања руских апликација из продавнице "Еп стор" могле да утичу не само на тренутно корисничко искуство, већ и на будућност "Епловог" екосистема у Русији.
Сваки други руски корисник паметног телефона /50 одсто/ сада нема повјерења у "Епл" због уклањања руских апликација.
Осим тога, 51 одсто анкетираних корисника паметних телефона навело је да убудуће вјероватно не би разматрало куповину "ајфона" због ограниченог приступа одређеним руским апликацијама, преноси Срна.
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