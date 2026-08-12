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Политика "Епла" одвела скоро пола Руса према "Андроиду"

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 13:10

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Ејпл и Андроид
Фото: Pexel/ RealToughCandy.com

Скоро половина анкетираних Руса, њих 45 одсто разматра да, због политике компаније "Епл" према Русији, у будућности користи искључиво паметне уређаје са оперативним системом "Андроид", показало је истраживање Сверуског центра за проучавање јавног мњења.

У извјештају објављеном на сајту центра наводи се да су корисници "Еплових" уређаја више су погођени овим ограничењима него корисници "Андроида".

Конкретно, 69 одсто корисника "Епла" лично је погођено ограничењима, у поређењу са 37 одсто корисника "Андроида".

Стручњаци напомињу да би посљедице уклањања руских апликација из продавнице "Еп стор" могле да утичу не само на тренутно корисничко искуство, већ и на будућност "Епловог" екосистема у Русији.

Сваки други руски корисник паметног телефона /50 одсто/ сада нема повјерења у "Епл" због уклањања руских апликација.

Осим тога, 51 одсто анкетираних корисника паметних телефона навело је да убудуће вјероватно не би разматрало куповину "ајфона" због ограниченог приступа одређеним руским апликацијама, преноси Срна.

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Тагови :

Епл

Андроид

Русија

апликација

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