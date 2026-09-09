Број новорођених звијезда се мистериозно смањује?

Аутор:АТВ редакција
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Током посљедњих 4,5 милијарди година стопа формирања нових звијезда у свемиру опала је на мање од половине онога што је некада била.
У међународној студији која је објављена у часопису Нејчр Астрономи, коју је водила Кинеска академија наука, а у којој је учествовала и Италија са Универзитетом у Милану и миланским Националним институтом за астрофизику, наводи се да разлог пада формирања нових звијезда остаје мистерија, преносе медији.
Аутори студије, предвођени Чуан-Пенг Жангом, анализирали су огроман узорак од приближно 2,5 милиона галаксија, које покривају скоро трећину неба, да би реконструисали еволуцију гаса са невиђеном прецизношћу.
Резултати су истакли аномалију - док се стопа формирања звијезда смањила за око 2,5 пута, а густина неутралног атомског водоника се смањила само 1,4 пута.
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Према истраживачима, објашњење за смањење рађања звијезда могло би да лежи у кључној транзицији у којој се атомски водоник претвара у молекуларни водоник, што је облик који директно покреће рађање нових звијезда.
Како се густина гаса смањује, вјероватно се смањује и ефикасност ове трансформације, чиме се успорава формирање звијезда, наводи се у студији.
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