Logo

Број новорођених звијезда се мистериозно смањује?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
09.09.2026 07:31

Коментари:

1
Звијезде су велика небеска тијела од плазме која производи енергију нуклеарним реакцијама, а термин може означавати и астролошке прогнозе или познату рок групу.
Фото: pexels/Aryansinh

Током посљедњих 4,5 милијарди година стопа формирања нових звијезда у свемиру опала је на мање од половине онога што је некада била.

У међународној студији која је објављена у часопису Нејчр Астрономи, коју је водила Кинеска академија наука, а у којој је учествовала и Италија са Универзитетом у Милану и миланским Националним институтом за астрофизику, наводи се да разлог пада формирања нових звијезда остаје мистерија, преносе медији.

Аутори студије, предвођени Чуан-Пенг Жангом, анализирали су огроман узорак од приближно 2,5 милиона галаксија, које покривају скоро трећину неба, да би реконструисали еволуцију гаса са невиђеном прецизношћу.

Резултати су истакли аномалију - док се стопа формирања звијезда смањила за око 2,5 пута, а густина неутралног атомског водоника се смањила само 1,4 пута.

Земља

Наука и технологија

Историјска промјена: Свијет од 2027. укида преступне секунде

Према истраживачима, објашњење за смањење рађања звијезда могло би да лежи у кључној транзицији у којој се атомски водоник претвара у молекуларни водоник, што је облик који директно покреће рађање нових звијезда.

Како се густина гаса смањује, вјероватно се смањује и ефикасност ове трансформације, чиме се успорава формирање звијезда, наводи се у студији.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

планета

Свемир

звијезде

наука

Коментари (1)

Прочитајте више

Истражите мистерије космоса уз АТВ. Сазнајте најновије вијести о астрономији, свемирским мисијама, планетама и научним открићима на једном мјесту.

Наука и технологија

У Сунчевом систему можда има још планета?

2 седм

0
Свемир је бесконачно пространство које нас окружује. Свемиром зовемо простор-вријеме, који чине свјетле галаксије које садрже много звијезда и других небеских тијела расуте у тамном међугалактичком и међузвезданом, условно, „празном” простор-времену које зовемо вакуум

Наука и технологија

Лети брзином од 25.000 километара у секунди: „Ово никад раније није виђено“

2 седм

0
Планета Марс

Наука и технологија

Научници планирају пут до Марса: Колико траје пут и која је путања најбоља?

2 седм

0
Земља је трећа планета по удаљености од Сунца и једина позната планета у свемиру на којој постоји живот.

Наука и технологија

Откривена џиновска, стјеновита мега-Земља, 23 пута масивнија од наше планете

2 седм

1

Више из рубрике

Невјероватно открића изнад јужног пола: Сатурн не престаје да изненађује научнике

Наука и технологија

Невјероватно открића изнад јужног пола: Сатурн не престаје да изненађује научнике

3 ч

0
Мушкарац ставља паметни телефон у џеп и носи паметни сат.

Наука и технологија

Пажња за све кориснике: Ове апликације вам узимају слике, локацију и поруке

17 ч

0
računar, haker, tehnologija

Наука и технологија

Брутално насиље ради забаве: Морбидни интернет тренд шири се међу младима

18 ч

0
Апликација Тик Ток

Наука и технологија

Тикток и Пинтерест кажњени са по 40.000 долара због ширења забрањеног садржаја

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

24

Са љубавницом дошао под Острог, па тражио благослов: Одговор оца Гојка многе ће натјерати да се замисле

10

09

Кампања "Упознајте српско страдање" настављена у Бечу

10

04

Број погинулих у Непалу порастао на 1.367

09

49

Кристина је остала трудна са непуних 15 година, током трудноће открила превару, дијете морала оставити код оца

09

39

Изненађење на Ју-ес опену: Алкараз испао, Шелтон у полуфиналу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима