Невјероватно открића изнад јужног пола: Сатурн не престаје да изненађује научнике

Аутор:АТВ редакција
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Научници су изнад јужног пола Сатурна открили огроман десетострани образац у облацима амонијака, а појава је уочена након нових посматрања свемирским телескопом Хабл 2023. године.
Шпански тим истраживача објавио је да је ријеч о вртложном и нестабилном декагону који је вјероватно већи од познатог хексагона на сјеверном полу Сатурна, забиљеженог још током мисија НАСА-иних Војаџера осамдесетих година.
Научници претпостављају да се нова формација развила између 2017. и 2023. године, када је јужни пол планете био нагнут од Земље и изван видокруга посматрања.
Формација је и даље можда у развоју, а једна њена страница већ премашује 16.700 километара. Према наводима аутора студије, ово откриће је важно јер показује да „јединствени“ хексагон није тако необичан као што се раније мислило.
Резултати су објављени у часопису „Сајенс адвансис“. Истраживачи наводе да планете Сунчевог система с атмосфером имају поремећаје који стварају таласе, али само Сатурн такве појаве обликује у полигоне, геометријске форме омеђене правим линијама.
Обе структуре налазе се на млазним струјама, али се разликују по понашању. Хексагон је готово непомичан, док се декагон помјера према истоку брзином од око 10 километара на час. Ли Флечер са Универзитета у Лестеру, који је у склопу студије мјерио вјетар помоћу Вери Ларџ Телескопа у Чилеу, поручио је:
„Сатурн и даље има способност да нас изненади.“
Упоређивањем двије формације на супротним крајевима Сатурна научници желе боље разумјети временске обрасце на џиновским гасовитим планетама. Агустин Санчез-Лавега навео је да је то врло занимљив феномен који је изгледа јединствен за Сатурн, али и да желимо да знамо зашто, док остаје нејасно хоће ли декагон опстати колико и хексагон, који је видљив више од 40 година, преноси Спутњик.
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