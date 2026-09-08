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Дошао је крај сиромаштву: Ова 4 знака зарадиће брдо пара у септембру

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08.09.2026 17:19

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Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.
Фото: Diego Fioravanti/Pexels

Руска астролошкиња Тамара Глоба најављује крај сиромаштву за четири хороскопска знака, јер им септембар доноси обиље новца и велики успјех на разним животним пољима.

Према Тамариним прогнозама, за четири знака новац стиже са више страна.

Близанци: Нове пословне прилике и прилив новца

Близанци улазе у изузетно повољан период за финансије и нове пословне прилике. Очекује их значајан прилив новца и успјех у свим подухватима.

Лавови: Харизма која отвара врата

Лавови ће зрачити самопоуздањем и харизмом, а то ће им отворити многа врата. Успјех их чека и на пословном и на приватном плану, уз могуће неочекиване добитке.

Ваге: Сарадње које доносе профит

Ваге уживају у хармонији и добрим односима, што ће се повољно одразити на њихову финансијску ситуацију. Могуће су сарадње које им доносе значајан профит и успјех у креативним пројектима.

Шкорпије: Енергија која води до напредовања

Шкорпије ће бити пуне енергије и страсти, па ће лакше остварити своје циљеве. Очекује их успјех у каријери и финансијска стабилност, а могуће је и напредовање.

Шта не би требало да пропусте у септембру

Новац неће доћи сам од себе ако се прилике не препознају на вријеме. Ова четири знака зато треба посебно да обрате пажњу на оно што им се нуди:

  • Нова понуда не одбијајте посао или сарадњу само зато што долазе изненада.
  • Додатна зарада – септембар је добар тренутак да се прихвати нешто што може донијети новац са стране.
  • Важан разговор – један сусрет или договор може отворити врата за много бољу финансијску ситуацију.
  • Не чекајте предуго – добра прилика неће увијек чекати да будете потпуно спремни.
  • Најважније је да не дозволе да им због сумње или страха промакне оно што им септембар ставља пред нос.

Септембар им доноси разлог за велику срећу

Ова четири знака у септембру коначно дочекују оно чему су се дуго надали – новац долази, а са њим и велико олакшање. Послије периода у којем су морали да пазе на сваки динар, пред њима су дани када ће финансијске бриге почети да попуштају.

Крај сиромаштву за њих значи и крај сталног размишљања о томе како саставити крај с крајем, преноси Крстарица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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