Дошао је крај сиромаштву: Ова 4 знака зарадиће брдо пара у септембру

Аутор:АТВ редакција
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Руска астролошкиња Тамара Глоба најављује крај сиромаштву за четири хороскопска знака, јер им септембар доноси обиље новца и велики успјех на разним животним пољима.
Према Тамариним прогнозама, за четири знака новац стиже са више страна.
Близанци улазе у изузетно повољан период за финансије и нове пословне прилике. Очекује их значајан прилив новца и успјех у свим подухватима.
Лавови ће зрачити самопоуздањем и харизмом, а то ће им отворити многа врата. Успјех их чека и на пословном и на приватном плану, уз могуће неочекиване добитке.
Ваге уживају у хармонији и добрим односима, што ће се повољно одразити на њихову финансијску ситуацију. Могуће су сарадње које им доносе значајан профит и успјех у креативним пројектима.
Шкорпије ће бити пуне енергије и страсти, па ће лакше остварити своје циљеве. Очекује их успјех у каријери и финансијска стабилност, а могуће је и напредовање.
Новац неће доћи сам од себе ако се прилике не препознају на вријеме. Ова четири знака зато треба посебно да обрате пажњу на оно што им се нуди:
Ова четири знака у септембру коначно дочекују оно чему су се дуго надали – новац долази, а са њим и велико олакшање. Послије периода у којем су морали да пазе на сваки динар, пред њима су дани када ће финансијске бриге почети да попуштају.
Крај сиромаштву за њих значи и крај сталног размишљања о томе како саставити крај с крајем, преноси Крстарица.
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