Мурињо против Интера: Реал славио, не тако увјерљиво

Аутор:АТВ редакција
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Реал Мадрид је славио против Интера са 2:1 у оквиру првог кола лигашке фазе Лиге шампиона.
Мурињо је надмудрио бившу екипу у првом полувремену, али не тако увјерљиво. Већ у 14. минуту Реал стиже до предности преко Ембапеа на асистенцију Дијаза.
Интер је све вријеме одговарао и пријетио, али не конкретно. Ипак, у 14. минуту грешку одбране у додавању недалеко од свог гола не прашта један од најбољих напада свијета. Два паса и лопта је у мрежи.
Десетак минута након тога нови пресинг Реала и нова грешка Интера. Овога пута, гол краљевском клубу поклања голман Интера Мартинез. Висок пресинг натјерао је Бастонија да врати лопту у шеснаестерац Мартинезу који је неспретно реаговао и покушао да избаци из игре Валвердеа који качи лопту и шаље је у мрежу за 2:0.
Након тога Интер креће у офанзиву, а Мартинез се искљупује за грешку. Напад Реала је и даље играо агресивно, али је голман Интера бранио. Притисак клуба из Милана уродио је плодом у 77. минуту када Карлос Августо постиже гол за 2:1 на асистенцију Мартинеза, али, није било довољно времена ни снаге да италијанска екипа снажније угрози краљевски клуб.
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