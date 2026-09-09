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Мурињо против Интера: Реал славио, не тако увјерљиво

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09.09.2026 07:27

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Мурињо против Интера: Реал славио, не тако увјерљиво
Фото: Tanjug/AP/Bernat Armangue

Реал Мадрид је славио против Интера са 2:1 у оквиру првог кола лигашке фазе Лиге шампиона.

Мурињо је надмудрио бившу екипу у првом полувремену, али не тако увјерљиво. Већ у 14. минуту Реал стиже до предности преко Ембапеа на асистенцију Дијаза.

Интер је све вријеме одговарао и пријетио, али не конкретно. Ипак, у 14. минуту грешку одбране у додавању недалеко од свог гола не прашта један од најбољих напада свијета. Два паса и лопта је у мрежи.

Десетак минута након тога нови пресинг Реала и нова грешка Интера. Овога пута, гол краљевском клубу поклања голман Интера Мартинез. Висок пресинг натјерао је Бастонија да врати лопту у шеснаестерац Мартинезу који је неспретно реаговао и покушао да избаци из игре Валвердеа који качи лопту и шаље је у мрежу за 2:0.

Након тога Интер креће у офанзиву, а Мартинез се искљупује за грешку. Напад Реала је и даље играо агресивно, али је голман Интера бранио. Притисак клуба из Милана уродио је плодом у 77. минуту када Карлос Августо постиже гол за 2:1 на асистенцију Мартинеза, али, није било довољно времена ни снаге да италијанска екипа снажније угрози краљевски клуб.

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Тагови :

Реал Мадрид

Интер

Лига шампиона

Фудбал

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