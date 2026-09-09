Logo

Огласила се бивша супруга Џенана Лончаревића: "Сад је мој ред"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
09.09.2026 15:39

Коментари:

0
Самира Лончаревић
Фото: Инстаграм

Самира Лончаревић поново је привукла пажњу јавности објавом на друштвеним мрежама, након што је годинама била у центру пажње због турбулентног односа са бившим супругом - пјевачем Џенаном Лончаревићем.

Самира, која са њим има двојицу синова, сада је на Инстаграму подијелила фотографију у уској беж хаљини, а посебну пажњу привукао је избор пјесме коју је одабрала за објаву.

Наиме, уз фотографију је поставила нумеру "Сад је мој ред", што су многи протумачили као поруку да је одлучила да окрене нови лист, преноси Пинк.

Јавност шокирала тврдњама о браку

Џенан Лончаревић годинама је свој приватни живот држао подаље од очију јавности, а ситуација се промијенила када је Самира у једном интервјуу изнијела тешке оптужбе на рачун тада још увијек законитог супруга.

Она је тада тврдила да је Џенан годинама имао љубавницу, као и да је са њом добио дијете, док је истовремено њихов брак пролазио кроз озбиљну кризу, преноси Пинк.

"Нисам могла да вјерујем да 15 година има љубавницу. Нисам вјеровала зато што сам стварно вољела тог човјека и није ми ишло у главу да је то тако. Чула сам да је Џенан добио дијете са том женом са којом живи, али вид‌јела нисам. Дакле, то јесте дошло до мене, али не могу да тврдим да је сигурно тачно", рекла је она тада.

Хороскоп тарот

Занимљивости

Новчани хороскоп: Овим знаковима стиже новац, али и упозорење

Самира је у истом интервјуу говорила и о имовинском питању, које је, према њеним ријечима, представљало највећи проблем у њиховом односу.

"Највећи проблем је имовина, доживјела сам да послије 25 година брака хоће да ме избаци из куће. Ја бих одмах потписала захтјев за развод брака, одмах, али је проблем имовина, зато што је све што је куповао стављао на име његове мајке. Сад је купио стан у Београду на име те жене, на њено име је ставио да ја не бих могла ништа да добијем. У томе је проблем", додала је она тада.

Џенан се тим поводом није оглашавао, нити је јавно говорио о својој новој изабраници, са којом има двоје д‌јеце.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Џенан Лончаревић

Самира Лончаревић

Коментари (0)

Више из рубрике

Откривено ко је купио имовину Саше Поповића, Сузана изнијела ствари из стана

Сцена

Откривено ко је купио имовину Саше Поповића, Сузана изнијела ствари из стана

4 ч

0
Бенџамин Геза Афлек амерички је глумац и филмски стваралац. Његова признања укључују два Оскара, две БАФТА награде и три Златна глобуса

Сцена

Умро отац Бена Афлека

7 ч

0
Лепа Брена

Сцена

О висини пензије Лепе Брене сви причају послије 40 година радног стажа, ево и зашто

18 ч

0
Надежда Биљић

Сцена

Позната српска пјевачица побиједила рак

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

39

Огласила се бивша супруга Џенана Лончаревића: "Сад је мој ред"

15

34

Пресрели га и изрешетали: Пала коначна пресуда убицама младог ватерполисте

15

27

Битно: Идентитет, реакцијe и отворенa питања о лијечењу Ратка Младића

15

23

Огласио се Кремљ: Познато о чему су Путин и Трамп разговарали

15

21

Минић се руковао са Бланушом: И онда нама странци причају о демократији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима