Огласила се бивша супруга Џенана Лончаревића: "Сад је мој ред"

Аутор:АТВ редакција
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Самира Лончаревић поново је привукла пажњу јавности објавом на друштвеним мрежама, након што је годинама била у центру пажње због турбулентног односа са бившим супругом - пјевачем Џенаном Лончаревићем.
Самира, која са њим има двојицу синова, сада је на Инстаграму подијелила фотографију у уској беж хаљини, а посебну пажњу привукао је избор пјесме коју је одабрала за објаву.
Наиме, уз фотографију је поставила нумеру "Сад је мој ред", што су многи протумачили као поруку да је одлучила да окрене нови лист, преноси Пинк.
Џенан Лончаревић годинама је свој приватни живот држао подаље од очију јавности, а ситуација се промијенила када је Самира у једном интервјуу изнијела тешке оптужбе на рачун тада још увијек законитог супруга.
Она је тада тврдила да је Џенан годинама имао љубавницу, као и да је са њом добио дијете, док је истовремено њихов брак пролазио кроз озбиљну кризу, преноси Пинк.
"Нисам могла да вјерујем да 15 година има љубавницу. Нисам вјеровала зато што сам стварно вољела тог човјека и није ми ишло у главу да је то тако. Чула сам да је Џенан добио дијете са том женом са којом живи, али видјела нисам. Дакле, то јесте дошло до мене, али не могу да тврдим да је сигурно тачно", рекла је она тада.
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Самира је у истом интервјуу говорила и о имовинском питању, које је, према њеним ријечима, представљало највећи проблем у њиховом односу.
"Највећи проблем је имовина, доживјела сам да послије 25 година брака хоће да ме избаци из куће. Ја бих одмах потписала захтјев за развод брака, одмах, али је проблем имовина, зато што је све што је куповао стављао на име његове мајке. Сад је купио стан у Београду на име те жене, на њено име је ставио да ја не бих могла ништа да добијем. У томе је проблем", додала је она тада.
Џенан се тим поводом није оглашавао, нити је јавно говорио о својој новој изабраници, са којом има двоје дјеце.
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