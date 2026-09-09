Воду од куваног кромпира никако не бацајте, ево и зашто

Аутор:АТВ редакција
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Вода од куваног кромпира не мора да заврши у судопери чим скувате ручак. Умјесто да је бацате, сачувајте је јер може бити корисна за чишћење масних и запрљаних површина у дому.
Скроб који остаје у води може помоћи да се неке нечистоће лакше уклоне, па овај једноставан трик вриједи испробати прије него што посегнете за средствима из продавнице.
Зашто скробна вода може да помогне код масноће
Када се кромпир кува, дио скроба прелази у воду и управо због тога она може бити корисна за чишћење. Ако је оставите да се мало прохлади, можете је прелити преко масне површине и оставити неколико минута да дјелује.
Наслаге тада могу да омекшају, па их је лакше обрисати крпом, без дугог рибања и стругања.
Вода од куваног кромпира враћа сјај стаклу и есцајгу
Овдје је ефекат највидљивији. Потамнели есцајг, сребрне кашике од бакине свеске, месингане кваке, све то потопите у топлу воду од кромпира на пола сата. Тамни слој се олабави и скине меком крпом.
За стакло, тегле и витрине, узмите процијеђену, млаку воду без комадића кромпира, сипајте у распршивач и пребришите. Сувом памучном крпом пређите одмах, док је површина још влажна. Сјај остаје без трагова.
Скроб најбоље ради на три ствари које муче све нас у кухињи:
Не очекујте чуда на каменцу у бојлеру ни на плијесни на зиду купатила. То су друге приче и скроб ту нема шта да тражи.
Највећа грешка је што се вода остави да се охлади, па се послије користи млака и мртва. Хладна скробна вода само размаже масноћу и остави љепљив филм који привлачи прашину.
Кувајте кромпир као и увијек, али посолите га тек при крају или га солите у тањиру. Јака слана вода оставља бијеле трагове на стаклу и нагриза алуминијум.
Друштво
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Воду проциједите кроз цједиљку, сипајте у стару теглу од ајвара и држите је на рингли док је топла. Искористите је исти дан, јер скробна вода већ сутрадан почне кисело да мирише.
Ако вам претекне, проспите је у сифон судопере док је врела, јер омекшава масне наслаге у одводу.
Није поента у томе да штедите на свему, већ да не купујете ново средство за сваки мали проблем.
Одмашћивач, спреј за стакло и средство за тврдокорне наслаге често се користе готово свакодневно, а вода од куваног кромпира може да послужи за дио тог чишћења. Већ је имате у шерпи, па вас не кошта ништа додатно.
Још једна предност је што нема јаког мириса који остаје у кухињи након чишћења. Зато овај једноставан трик може бити посебно практичан у мањим просторима.
И обратите пажњу на још један детаљ: за брисање користите обичну памучну крпу и површину добро пребришите чистом водом, како скроб не би остао на њој, пише Крстарица.
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