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Састанак Минића, Цвијановићеве и Гајића уочи полагања камена темељца за нови вртић

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09.09.2026 17:25

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Премијер Републике Српске Саво Минић и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састали су се данас у Угљевику са начелником општине Драганом Гајићем уочи полагања камена темељца за нови вртић чији су изградњу са 4,5 милиона КМ подржао Кабинет предсједника Републике.
Фото: АТВ

Премијер Републике Српске Саво Минић и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састали су се данас у Угљевику са начелником општине Драганом Гајићем уочи полагања камена темељца за нови вртић чији су изградњу са 4,5 милиона КМ подржао Кабинет предсједника Републике.

Вртић "Душко Радовић" у Угљевику за сада има само један објекат у којем борави 170 д‌јеце и листу чекања са више од 200 малишана, а нови објекат обезбиједиће додатних 250 мјеста.

Гајић је по доласку на мјесто начелника општине истицао опред‌јељење локалне власти за сарадњу са институцијама Републике Српске и заједнички фокус на породицу и д‌јецу.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Саво Минић

Угљевик

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