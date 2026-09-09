Састанак Минића, Цвијановићеве и Гајића уочи полагања камена темељца за нови вртић

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састали су се данас у Угљевику са начелником општине Драганом Гајићем уочи полагања камена темељца за нови вртић чији су изградњу са 4,5 милиона КМ подржао Кабинет предсједника Републике.
Вртић "Душко Радовић" у Угљевику за сада има само један објекат у којем борави 170 дјеце и листу чекања са више од 200 малишана, а нови објекат обезбиједиће додатних 250 мјеста.
Гајић је по доласку на мјесто начелника општине истицао опредјељење локалне власти за сарадњу са институцијама Републике Српске и заједнички фокус на породицу и дјецу.
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