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Mинић и Цвијановићева у посјети храму у Пушковцу

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09.09.2026 16:26

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Премијер Републике Српске Саво Минић и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Фото: РТРС

Премијер Републике Српске Саво Минић и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић положили су вијенац погинулим борцима Војске Републике Српске у порти Цркве Рођења Пресвете Богородице у Пушковцу код Лопара.

Званичници су посјетили и храм.

Градња Цркве Рођења Пресвете Богородице у Пушковцу код Лопара почела је 2000. године, а светиња је освештана 2008. године.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Саво Минић

Лопаре

посјета

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