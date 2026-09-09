Mинић и Цвијановићева у посјети храму у Пушковцу

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић положили су вијенац погинулим борцима Војске Републике Српске у порти Цркве Рођења Пресвете Богородице у Пушковцу код Лопара.
Званичници су посјетили и храм.
Градња Цркве Рођења Пресвете Богородице у Пушковцу код Лопара почела је 2000. године, а светиња је освештана 2008. године.
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