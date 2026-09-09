Цвијановић: Иза Конаковићевих одлука исијава велика мржња према Србији, Српској и Србима генерално

Аутор:АТВ редакција
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Ако вучете непромишљене потезе, онда морате знати да можете проузроковати одређене блокаде када су у питању доласци неких нових војних представника у ову земљу, истакла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
"Мислим да се понашао апсолутно неодговорно, да је у њега ударило неко посебно бјеснило у којем је желио да покаже не знам шта, своје ја. Мислим да иза свега тога исијава велика мржња према Србији, према Републици Српској и према Србима генерално. Њима не треба повод за тако нешто. Они само чекају прилику или неприлику да покажу своје право лице", рекла је Цвијановићева, реагујући на јучерашњу одлуку Елмедина Конаковића, министра иностраних послова у Савјету министара о проглашењу непожељним војног аташеа у Амбасади Србије Милана Дулановића и савјетника представника Безбједносне информативне агенције Данка Максимовића, којима је дао рок од 48 часова да напусте БиХ.
Бања Лука
Ево када и гдје ће бити одржани тестни избори у Бањалуци
(РТРС)
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