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Минић се руковао са Бланушом: И онда нама странци причају о демократији

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09.09.2026 15:21

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Предсједник Владе Републике Српске и кандидат за предсједника Српске Саво Минић рукује са кандидатом СДС-а за предсједника Српске и лидером ове партије Бранком Бланушом.
Фото: Screenshot/X

Предсједник Владе Републике Српске и кандидат за предсједника Српске Саво Минић објавио је видео на друштвеној мрежи Икс у којем се рукује са кандидатом СДС-а за предсједника Српске и лидером ове партије Бранком Бланушом.

"И онда нама странци причају о демократији", додао је Минић у објави на дурштвеној мрежи.

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Тагови :

Бранко Блануша

Саво Минић

Република Српска

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