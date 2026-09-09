Минић се руковао са Бланушом: И онда нама странци причају о демократији

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске и кандидат за предсједника Српске Саво Минић објавио је видео на друштвеној мрежи Икс у којем се рукује са кандидатом СДС-а за предсједника Српске и лидером ове партије Бранком Бланушом.
"И онда нама странци причају о демократији", додао је Минић у објави на дурштвеној мрежи.
И онда нама странци причају о демократији… pic.twitter.com/PuVahNRZLY— Саво Минић (@minic_savo) September 9, 2026
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