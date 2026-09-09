Logo

Ненад Радинковић саслушан због афере ”Снимак”, ускоро оптужница за отмицу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
09.09.2026 14:54

Коментари:

1
Ненад Радинковић саслушан због афере ”Снимак”, ускоро оптужница за отмицу

Ненад Радинковић из Лакташа, који је крајем јула из Србије изручен у БиХ, почетком седмице саслушан је у Бањалуци у вези са три истраге коју воде два тужилаштва, сазнаје АТВ.

Под великим мјерама обезбјеђења Радинковић је у понедјељак довезен из притвора у Војковићима, гдје се налази по рјешењу Суда БиХ због сумње да је умијешан у међународну трговину оружјем коју истражује Тужилаштво БиХ. У Бањалуци га истражују Посебно одјељење Републичког јавног тужилаштва Републике Српске и Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци.

Испитан у вези са афером ”Снимак”

Извор близак истрази каже да је Радинковић у ОЈТ Бањалука испитан у вези са афером ”Снимак”, односно предметом који је формиран након што се у јавности појавио снимак на којем ставља кесу са бијелим прахом пред Владу Ђајића, некадашњег генералног директора УКЦ-а Републике Српске.

okruzno javno tuzilastvo bl ojt banja luka (3)

Хроника

Случај Ђајић: Тужилаштво формира предмет због спорног снимка

”Радинковић у том предмету тренутно има статус свједока. Предмет је у фази провјере и није донесена наредба о спровођењу истраге. У другом предмету је саслушан као осумњичени за крађу квада у мјесту Алексићи код Лакташа, у септембру 2024. године”, каже извор близак истрази.

Отмица учесника емисије ”Свадба од милион евра”

С друге стране Републичко тужилаштво Радинковића истражује у вези са отмицом Халида Н, учесника емисије ”Свадба од миилион евра”, у мају 2024. године. Жртва је након отмице одвезена на непознату локацију гдје је била изложена батинању и малтретирању, а његову слободу породица је платила 42.000 евра у криптовалутама.

nenad radinkovic

Хроника

Радинковић за откуп тражио 500.000 евра, уплаћено му 42.000 у крипто валути!

”У том предмету Радинковић има статус осумњиченог и на терет му се ставља кривично дјело отмице и недозвољено посједовање оружја. Истрага је у завршној фази и ускоро се може очекивати подизање оптужнице”, открива извор АТВ-а.

Бјекство и хапшење у Београду

Према информацијама из истраге Радинковић је осумњичен да је, уз пријетње смрћу, отео Халида Н. и за његову слободу захтијевао исплату од 500.000 евра у криптовалутама. Износ за откуп је у два наврата смањио, да би посредством жртвиног брата примио 42.000 евра и још 5.000 евра посредством треће особе.

radinkovic

Хроника

Ексклузивно: Прве фотографије Радинковићевог хапшења

У том предмету Радинковић је одређено вријеме провео у притвору и пуштен је на слободу. У марту 2025. је избјегао хапшење у акцији ”Charon hitra” и неколико мјесеци био у бјекству. Ухапшен је 24. јула прошле године у Београду на основу међународне потјернице. У Србији је у екстрадиционом притвору провео око годину дана и крајем јула ове године је изручен и притворен у БиХ.

Међународни шверц оружјем

Притвор је одређен на приједлог Тужилаштва БиХ које против Ненада Радинковића води истрагу за организовани криминал у вези са трговином оружјем у Европској унији, откривено у акцији ”Charon hitra” у којој је учествовао Европол, те полиције Словеније, Француске и Шпаније. У акцији је разбијен ланац кријумчара оружјем и откривено 25 калашњикова, 126 ручних бомби, 25 килограма муниције за калашњиков и један митраљезе. Све детаље акције можете прочитати овдје.

radinkovic oruzje

Хроника

Одбјегли Радинковић био главни шраф шверца калашњикова и бомби у Француску!?

Пресуда за контроверзну несрећу

Радинковић је домаћој јавности познат по контроверзној саобраћајној несрећи у којој је погинуо Никола Ђуровић из Бањалуке. Због те несреће Радинковић је осуђен на четири године затвора. Послије пресуде је побјегао у Француску гдје је хапшен 2013. године због кријумчарења веће количине оружја. Због тога је осуђен на осам година затвора. Будући да се није појавио на издржавању казне за саобраћајну несрећу за њим је била расписана потјерница по којој је 2018. године ухапшен у Бриселу и изручен у БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ненад Радинковић

ОЈТ Бањалука

Републичко јавно тужилаштво

истрага

Отмица

трговина оружјем

Коментари (1)

Више из рубрике

Скај преписка са затамњеним порукама

Хроника

”Скај” апликација написала оптужнице против 114 особа у БиХ

3 ч

0
Страдао млади рукометаш: Марко (16) кренуо бициклом на наставу, али није стигао до учионице

Хроника

Страдао млади рукометаш: Марко (16) кренуо бициклом на наставу, али није стигао до учионице

4 ч

0
Бањалучанин дрогиран изазвао саобраћајку, сувозач тешко повријеђен

Хроника

Бањалучанин дрогиран изазвао саобраћајку, сувозач тешко повријеђен

6 ч

0
Акција "Амадеус": Мића Даниловић и још двије особе предате Тужилаштву БиХ

Хроника

Акција "Амадеус": Мића Даниловић и још двије особе предате Тужилаштву БиХ

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

39

Огласила се бивша супруга Џенана Лончаревића: "Сад је мој ред"

15

34

Пресрели га и изрешетали: Пала коначна пресуда убицама младог ватерполисте

15

27

Битно: Идентитет, реакцијe и отворенa питања о лијечењу Ратка Младића

15

23

Огласио се Кремљ: Познато о чему су Путин и Трамп разговарали

15

21

Минић се руковао са Бланушом: И онда нама странци причају о демократији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима