Битно: Идентитет, реакцијe и отворенa питања о лијечењу Ратка Младића

„Битно” вечерас у 21 час и 20 минута о идентитету, реакцијама и отвореним питањима о лијечењу Ратка Младића.
Реакције након посљедњег испраћаја Ратка Младића показале су колико су прошлост, садашњост и будућност на овим просторима и даље нераскидиво повезане.
Гдје су границе и како се односимо према различитим погледима на ратно насљеђе?
За „Битно” говоре: Драгомир Пећанац, бивши официр за безбједност Главног штаба Војске Републике Српске, Огњен Гудељ, кардиолог и члан медицинског тима одбране Ратка Младића, Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске и Милован Гагић, предсједник Предсједништва Борачке организације Републике Српске.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Весна Азић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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