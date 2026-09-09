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Битно: Идентитет, реакцијe и отворенa питања о лијечењу Ратка Младића

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09.09.2026 15:27
Битно: Идентитет, реакцијe и отворенa питања о лијечењу Ратка Младића
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 20 минута о идентитету, реакцијама и отвореним питањима о лијечењу Ратка Младића.

Реакције након посљедњег испраћаја Ратка Младића показале су колико су прошлост, садашњост и будућност на овим просторима и даље нераскидиво повезане.

Гд‌је су границе и како се односимо према различитим погледима на ратно насљеђе?

За „Битно” говоре: Драгомир Пећанац, бивши официр за безбједност Главног штаба Војске Републике Српске, Огњен Гудељ, кардиолог и члан медицинског тима одбране Ратка Младића, Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске и Милован Гагић, предсједник Предсједништва Борачке организације Републике Српске.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Весна Азић.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Битно

Весна Азић

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