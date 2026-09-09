Без плана: Нове тензије на регионалној и међународној сцени

Извор:
АТВ
У новој епизоди емисије „Без плана” испитујемо у ком правцу иду регионални и међународни односи.
Дани након смрти, комеморације и сахране генерала Ратка Младића разбуктали су нове дипломатске ратове, који озбиљно пријете да поново погоршају односе не само у региону него и много шире.
Истовремено, закулисни притисци на бриселску администрацију додатно компликују односе унутар Европске уније, док успјех десничарске Алтернативе за Њемачку на покрајинским изборима отвара нова питања о политичком правцу Европе. Додатне тензије доноси и америчка дипломатска иницијатива, предвођена Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером, која је резултирала новим контактима између Вашингтона и Москве.
Емисију уређује и води Предраг Ћурковић.
„Без плана” сриједом у 20 часова и 30 минута.
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