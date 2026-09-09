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Без плана: Нове тензије на регионалној и међународној сцени

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Извор:

АТВ

09.09.2026 12:07
Без плана: Нове тензије на регионалној и међународној сцени
Фото: атв

У новој епизоди емисије „Без плана” испитујемо у ком правцу иду регионални и међународни односи.

Дани након смрти, комеморације и сахране генерала Ратка Младића разбуктали су нове дипломатске ратове, који озбиљно пријете да поново погоршају односе не само у региону него и много шире.

Истовремено, закулисни притисци на бриселску администрацију додатно компликују односе унутар Европске уније, док успјех десничарске Алтернативе за Њемачку на покрајинским изборима отвара нова питања о политичком правцу Европе. Додатне тензије доноси и америчка дипломатска иницијатива, предвођена Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером, која је резултирала новим контактима између Вашингтона и Москве.

Емисију уређује и води Предраг Ћурковић.

„Без плана” сриједом у 20 часова и 30 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

без плана

Предраг Ћурковић

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