Олујно невријеме паралисало Бањалуку: Снажан вјетар и грмљавина затекли грађане

Аутор:АТВ редакција
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Огромно невријеме праћено јаким ударима грома и разорним вјетром погодило је Бањалуку у послијеподневним часовима.
Мрачни, сиви облаци за неколико минута надвили су се над градом, након чега је услиједио јак пљусак праћен олујним вјетром.
Како је раније и најављено из Републичког хидрометеоролошког завода, невријеме је стигло брзо, а чести и јаки удари грома затекли су бројне пјешаке који су се затекли на улицама, приморавши их да брже-боље потраже заклон.
Замрачено небо и обилне падавине моментално су створиле проблеме на градским саобраћајницама. Саобраћај се у свим дијеловима града одвија изузетно успорено, а на појединим раскрсницама већ су се створиле веће гужве.
Због клизаввих коловоза смањене видљивости, надлежне службе апелују на све возаче да максимално прилагоде брзину условима на путу и возе са повећаним опрезом.
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