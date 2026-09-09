Олујно невријеме паралисало Бањалуку: Снажан вјетар и грмљавина затекли грађане

Мрачни, сиви облаци за неколико минута надвили су се над градом, након чега је услиједио јак пљусак праћен олујним вјетром.

Како је раније и најављено из Републичког хидрометеоролошког завода, невријеме је стигло брзо, а чести и јаки удари грома затекли су бројне пјешаке који су се затекли на улицама, приморавши их да брже-боље потраже заклон.

Замрачено небо и обилне падавине моментално су створиле проблеме на градским саобраћајницама. Саобраћај се у свим дијеловима града одвија изузетно успорено, а на појединим раскрсницама већ су се створиле веће гужве.

Због клизаввих коловоза смањене видљивости, надлежне службе апелују на све возаче да максимално прилагоде брзину условима на путу и возе са повећаним опрезом.