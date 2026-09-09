Србин доживио шок на аеродрому: Због ове ознаке морао одмах да се врати кући

Аутор:АТВ редакција
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Држављанину Србије одбијен је улазак у Њемачку на аеродрому Берлин Бранденбург, а према наводима, разлог је било прекорачење дозвољеног боравка, због чега му је у пасошу уписана ознака "Ц".
На граничној контроли њемачки службеник му је, поред уобичајеног поступка, на пасошу ручно исписао ознаку "Ц" и прецртао улазни печат.
Тиме му је, како се наводи, практично саопштено да му улазак у земљу није дозвољен, али у први мах није знао због чега. Тек након што је сазнао шта ознака "Ц" у пасошу заправо значи, постало му је јасно зашто је враћен са границе.
Ознака "Ц" односи се на ситуацију када путник нема потребну важећу визу или боравишну дозволу.
То се може догодити путницима којима је за улазак у одређену државу потребна виза, а нису је прибавили, као и особама чија је дозвола боравка истекла или више није важећа.
Иако грађанима Србије за краткотрајни боравак у Њемачкој виза није потребна, постоје друга правила чије кршење може довести до одбијања уласка.
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У конкретном случају, према наводима, разлог је био прекорачење дозвољеног периода боравка.
Другим ријечима, чињеница да српским држављанима није потребна виза за туристички улазак у Њемачку не значи да је прелазак границе аутоматски загарантован. Путници морају да испуне све услове за улазак и да поштују правила о максималном трајању боравка.
Због тога се може догодити да путник стигне до саме границе или аеродрома, а да му након контроле буде одбијен улазак и да буде упућен на повратни лет.
Оваква правила примјењују се на држављане земаља ван Европске уније, укључујући и грађане Србије, Босне и Херцеговине, Северне Македоније, Црне Горе и Албаније.
А - не посједује важећи документ
Б - лице посједује фалсификовани документ
Ц - особа нема важећу визу или дозволу боравка
Д - особа посједује фалсификовану или преправљену визу
Е - особа не посједује документе којима би доказала оправдала посјету
Ф - особа је прекорачила боравак од три мјесеца у периоду од шест мјесеци
Г - особа нема код себе довољно средстава за издржавање
Х - особа има забрану уласка у подручје Шенгена или национално подручје
И - особа представља опасност за јавни поредак, здравље и сигурност једне или више чланица Европске уније.
(Информер)
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