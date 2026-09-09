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Противградна превентива Српске засула градоносне облаке: Испаљено више од 80 ракета

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09.09.2026 16:25

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Противградна превентива Српске засула градоносне облаке: Испаљено више од 80 ракета
Фото: АТВ

Од 14 до 15.30 часова на подручју Републике Српске испаљене су 82 противградне ракете.

Ракете су испаљене на подручју Оштре Луке, Крупе, Костајнице и Новог Града.

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"Невријеме ће прећи у више таласа преко цијеле Републике Српске, ракета има довољно, штета за сада нема", истиче директор "Противградне превентиве Републике Српске" Тихомир Дејановић.

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Тагови :

противградна превентива

противградне ракете

Противградна превентива РС

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