Пасоши су вам се опрали у машини? Ево да ли можете прећи границу

Аутор:АТВ редакција
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Оба пасоша случајно су опрана у веш-машини. На једном недостају два слова у презимену, док је на другом избрисан датум рођења.
Према Закону о путним исправама Босне и Херцеговине, пасош је јавна исправа којом се доказују идентитет и држављанство његовог носиоца. Ако су презиме, датум рођења или други лични подаци избрисани или нечитљиви, пасош више не може поуздано служити својој основној намјени.
Закон предвиђа могућност замјене оштећене путне исправе. Приликом подношења захтјева за нови пасош потребно је приложити постојећи документ који због оштећења више не може служити својој намјени. Надлежни орган затим проводи поступак издавања нове путне исправе
За улазак у земље Европске уније и шенгенског простора држављанин Босне и Херцеговине мора имати важећу путну исправу која омогућава поуздану провјеру идентитета. Чињеница да електронски чип можда још ради не значи да је пасош прихватљив ако су одштампани подаци избрисани, измијењени или нечитљиви.
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У описана два случаја не ради се о безначајном оштећењу корица или странице. Недостатак слова у презимену и избрисан датум рођења представљају оштећење основних идентификационих података. С таквим пасошима не треба покушавати прелазак границе, већ прије путовања поднијети захтјев за њихову замјену.
Ако се држављанин БиХ налази у иностранству, а пасош му је оштећен, дипломатско-конзуларно представништво Босне и Херцеговине може му, у складу са законом, издати нови пасош или путни лист за повратак у БиХ.
Закон такође прописује новчану казну од 100 до 400 КМ за особу која пређе или покуша прећи границу Босне и Херцеговине с неважећом путном исправом. Закон о путним исправама Босне и Херцеговине јасно уређује замјену документа који због оштећења више не може служити својој намјени, преноси ГПМаљевац.
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