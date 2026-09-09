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Алкараз након пораза: Испао сам од звијери

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09.09.2026 16:47

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Карлос Алцараз из Шпаније признаје навијаче након што је изгубио од Бена Шелтона из Јунајтед Стејса у четвртфиналу тениског турнира УС Опен, у сриједу рано ујутру, 9. септембра 2026. у Њујорку.
Фото: AP Photo/Heather Khalifa/Tanjug

Шпански тенисер Карлос Алкараз рекао је да из Њујорка одлази задовољан упркос елиминацији у четвртфиналу УС Опена.

Њега је након велике борбе савладао Американац Бен Шелтон са 3:2 у сетовима.

"Одлазим уздигнуте главе, срећан и здрав. Играо сам против звијери. Некад побиједите, а некад изгубите", рекао је Алкараз.

Шпански тенисер је истакао да је након дуге паузе због повреде ручног зглоба задовољан приказаним.

Карлос Алкараз

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Он је нагласио да је један од кључних фактора био снажан сервис америчког тенисера, те додао да је Шелтон одиграо изузетно зрео и комплетан меч.

Шелтон ће у полуфиналу УС Опена играти против сународњака Френсиса Тијафоа, док се Алкараз окреће завршници сезоне и новим изазовима.

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Тагови :

Карлос Алкараз

тенис

УС Опен

Бен Шелтон

тенисер

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