Алкараз након пораза: Испао сам од звијери

Аутор:АТВ редакција
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Шпански тенисер Карлос Алкараз рекао је да из Њујорка одлази задовољан упркос елиминацији у четвртфиналу УС Опена.
Њега је након велике борбе савладао Американац Бен Шелтон са 3:2 у сетовима.
"Одлазим уздигнуте главе, срећан и здрав. Играо сам против звијери. Некад побиједите, а некад изгубите", рекао је Алкараз.
Шпански тенисер је истакао да је након дуге паузе због повреде ручног зглоба задовољан приказаним.
Тенис
Најкасније завршени меч икада за 146 година
Он је нагласио да је један од кључних фактора био снажан сервис америчког тенисера, те додао да је Шелтон одиграо изузетно зрео и комплетан меч.
Шелтон ће у полуфиналу УС Опена играти против сународњака Френсиса Тијафоа, док се Алкараз окреће завршници сезоне и новим изазовима.
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