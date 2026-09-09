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Изненађење на Ју-ес опену: Алкараз испао, Шелтон у полуфиналу

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09.09.2026 09:39

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Изненађење на Ју-ес опену: Алкараз испао, Шелтон у полуфиналу
Фото: Tanjug/AP/Adam Hunger

Американац Бен Шелтон успио је да савлада Карлоса Алкараза у пет сетова (6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 7:6) за полуфинале Ју-ес опена.

Двоструки освајач Ју-ес опена Карлос Алкараз имао је велики повратак након дужег одсуства због повреде, али пут до треће титуле пресјекао је Шелтон. Њих двојица су одиграли маратонски меч од четири и по сата који је одлучио супер тај-брејк.

У првом сету који је трајао сат времена славио је Карлос Алкараз. Без предности у гемовима освајач се одлучивао у тај-брејку у којем је Шпанац био бољи са 7:5.

Након тога услиједио је експресан и болан одговор Шелтона. Американац је за сат и по времена игре прво одговорио са 6:1, а затим са 6:3 и преокренуо резултат на 2:1 у сетовима.

Карлос Алкараз
Карлос Алкараз
Tanjug/AP/Heather Khalifa

Међутим, имао је шта да каже и Алкараз. За 37 минута одговорио је истом мјером Американцу и у четвртом сету славио са 6:1.

Услиједио је маратонски пети сет који се ломио у супер тај-брејку. Шелтон је у финишу петог сета имао три брејк лопте, али их није успио искористити. Остао је прибран у наставку и у супер тај-брејку успио да слави са 10:7.

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Тагови :

УС Опен

Карлос Алкараз

Бен Шелтон

тенис

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