Кампања "Упознајте српско страдање" настављена у Бечу

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Међународна мултимедијална кампања Меморијалног центра Републике Српске „Упознајте српско страдање“ („Learn About Serbian Suffering“) настављена је у Бечу. Српско историјско искуство представљено је на њемачком језику, путем дигиталног садржаја, у непосредној близини Бечке државне опере.
Припадници бројне српске заједнице, али и туристи и посјетиоци из различитих дијелова Европе и свијета могу да виде садржаје посвећене српском страдању у двадесетом вијеку. Приказани су различити периоди страдања српског народа: од Првог и Другог свјетског рата, преко Геноцида над Србима у Независној Држави Хрватској (1941-1945) и страдања српске дјеце у логорима, до страдања српских цивила током ратова деведесетих година, све са циљем да овај дио историје буде доступан и публици која о њему до сада није имала прилику да сазна више.
Посебност бечке поставке је управо у томе што садржај није смјештен у галеријски или музејски простор, већ је изнесен у један од најпрометнијих и најпрепознатљивијих дијелова аустријске престонице. Пролазници застају, читају садржај на њемачком језику, фотографишу приказане материјале и распитују се о историјским догађајима.
Директор Меморијалног центра Републике Српске Денис Бојић каже да је суштина кампање да српске жртве буду видљиве и сачуване у европском и свјетском памћењу.
"Данас смо у Бечу, у самом срцу Европе, а сљедећа станица је Рим. То је наставак једне исте мисије, да српске жртве буду видљиве, именоване и сачуване у европском и свјетском памћењу", рекао је Бојић.
Он је истакао да је важно што се садржај у Бечу представља на њемачком језику, јер је намјера да дође до људи који о српском страдању можда до сада нису имали прилику да чују или прочитају довољно.
"Не тражимо посебан третман. Тражимо право да наша прича буде саслушана, као што сваки народ има право да говори о својим жртвама", поручио је Бојић.
Реализацију кампање у Бечу подржали су Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске и Представништво Републике Српске у Аустрији, у оквиру настојања да се питање културе памћења и српског историјског искуства отвори и изван простора бивше Југославије.
Беч је друга велика тачка међународне кампање „Упознајте српско страдање“, покренуте у Њујорку. Након Аустрије, кампања се наставља у Риму, гдје ће дигитални садржај бити приказан на више локација у италијанској престоници
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