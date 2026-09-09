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Захарова: Јачање сарадње у области вјештачке интелигенције

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09.09.2026 10:57

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Мариа Захарова
Фото: Таnjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Русија и Кина ће проширити обим сарадње у области вјештачке интелигенције /ВИ/, саопштила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Сада се појавила још једна област сарадње, а то је ВИ. Кина је успоставила снажну међународну платформу за интеракцију, уоквирујући је као `организацију`, а Русија је подржала ову иницијативу. Дакле, радићемо заједно и у овој области", рекла је Захарова агенцији ТАСС на маргинама Источног економског форума.

Она је указала да је "трговински промет између Русије и Кине три године заредом премашио 200 милијарди долара".

"У првој половини ове године, обим трговине порастао је за 18 одсто, премашивши 130 милијарди долара", истакла је Захарова.

Захарова је констатовала да је "динамика сарадње одлична" и додала да вјерује да "то није ствар краткорочних тржишних трендова или реакције на конкретне промјене", већ резултат сталног рада, циљева и задатака које је дефинисало руководство обје земље, преноси Срна.

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Тагови :

Марија Захарова

Русија

Кина

Вјештачка интелигенција

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