Одржан симпозијум "АИ изазови и пријетње у сајбер заштити"

Аутор:Магдалена Глигић
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Међународни симпозијум „АИ изазови и пријетње у сајбер заштити“ окупио је истакнуте стручњаке и истаживаче из области вјештачке интелигенције и сајбер заштите земље, региона и свијета.
У просторијама Академије наука и умјетности Републике Српске разговарали су о безбједности на интернету и досадашњим истаживањима у области вјештачке интелигенције.
Вјештачка интелигенција и сајбер заштита примарне су теме међународног симпозијума. Фокус је стављен на њихов утицај на свакодневни живот човјека.
"Свједоци смо тога да постоје многи уређаји, и они које ми носимо као што су смарт телефони, затим уређаји који се налазе свуда око нас у нашем дому али исто тако и у спољашњој средини коа што су камере и сензори који су постављени, понекад нисмо свјенси колику количину података о нама сви ти уређаји скупљају а те податке између владиних организација прикупљају и обрађују понекад и приватнае безбједоносне фирме. Нисмо ни свјесни колико података о нама и нашим навикама се сакупља и шта се онда са тим подацима ради", казала је професор Ким Кванг Рејмонд.
У сајбер заштити нису довољне само техничке мјере већ много више пажње треба посветити едукацији и подизању свијести - од регулатора и техничких стручњака до крајњих корисника.
"Ми знамо какве су злоупотребе сада интернета и онога што интернет нуди. Рецимо злоупотреба дјеце је таква какву не можете да замислите у овом тренутку.Заато вијећемо како изгледају ове двије стране овог модела који се зове вјештачка интелигенција, видјећемо како се са тим носити", рекао је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
"Колико је битно пратити токове развоја вјештачке интелигенције толико је значајно и разговарати гдје су границе свега тога", изјавио је министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић.
Одржавање овог симпозијума представља важан корак у јачању међународне видљивости Универзитета у Бањој Луци и његовом позиционирању као регионалног центра за развој и примјену АИ технологија у сајбер заштити.
"Ови контакти и ове везе које остварујемо управо је начин на који ми покушавамо боље да промовишемо свој рад и покушавамо да позиционирамо УНИБЛ на Љествици Универзитета У Региону", казао Је В.Д. ректора Универзитета у Бањалуци Ранко Шкрбић.
Симпозијум се одржава поводом 50 година успјешног рада и развоја Универзитета у Бањалуци и 30 година рада Природно-математичког факултета.
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