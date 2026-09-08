Оштре реакције из Српске на нови потез Конаковића

Аутор:Теодора Беговић
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Имате 48 часова да напустите БиХ. Поручио је Елмедин Конаковић српским дипломатама у Сарајеву војном аташеу у Амбасади Србије Милану Дулановићу и савјетнику представника Безбједносно информативне агенције (БИА) Данку Максимовићу за које је издао налог за протјеривање.
Позвао се на Правилник о начину проглашавања непожељне и неприхватљиве особе. Међутим, да у жељи за што већим популизмом Конаковић уопште не зна шта ради, најбоље свједочи писање појединих медија који наводе да Максимовић јос од средине августа не ради у Амбасади Србије. Пријети и да ће БиХ напустити и неколико споразума, само из разлога што их је потписала и Србија.
"Донио сам одлуку о проглашењу непожељним Милана Дулановића, војног аташеа у Амбасади Србије и Дарка Максимовића, савјетника представника БИА-е. Ове двије особе имају рок од 48 сати да напусте БиХ. Протјеране су из БиХ, у складу са ингеренцијама које имам на основу ове овласти. Поручујем им да се строго придржавају правила БиХ", навео је министар иностраних послова у Савјету министара БиХ Елмедин Конаковић.
Конаковић не може одређивати ни каква је БиХ, а камоли да нешто диктира Србији, оштро је одговорила Жељка Цвијановић. Наводи да његови налози за било шта не одражавају ставове БиХ, јер Република Српска, не учествује у томе. Осим тога, Република Српска и Србија имају потписан Споразум о специјалним и паралелним везама, предвиђен Дејтонским споразумом, тако да ће се сарадња Српске и Србије наставити одвијати у свим областима несметано.
"Затражићу од надлежних институција информацију да ли за то постоје разлози, или је у Конаковића, из немоћи, ударило бјеснило. Такође, министар не може разрјешавати амбасадоре БиХ у другим земљама, већ само Предсједништво БиХ. Што се тиче најављеног смањења особља у амбасади БиХ у Београду, то може бити само на штету држављана оба ентитета", јасна је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Позивам политичаре у Федерацији БИХ да не лажу свој народ, јасан је премијер Српске.
"Конаковић „протјерује“ човјека који од средине августа не ради у БиХ. Позивам политичаре у ФБиХ да не лажу сопствени народ и не производе кризе са Србијом да би сакрили своју немоћ", истакао је премијер Републике Српске Саво Минић.
Елмедин Конаковић овим потезом није нанио никакву штету Србији. Ово је само јефтин покушај прикупљања политичких поена у утакмици коју већ губи, истакао је амбасадор БиХ у Србији, Александар Врањеш.
"Што се тиче његових права, он очигледно не зна правни оквир, а тако олако износи такве ставове. Дакле, када је ријеч о запосленицима у Амбасади, то су државни службеници који је штити законски оквир који дефинише позицију државног службеника у јавној управи БиХ. Он не може да негира ни њихова рјешења, не може да им он одређује мандате. Дакле, оног момента када су они се нашли у Амбасади са рјешењем које су добили, они на основу тога имају одређена права. У случају када би он, упутио некакво рјешење о повратку некога и та особа да, рецимо, поднесе жалбу, Одбору за жалбе, као једној вишој истанци која је у овом случају изнад министра, они би могли без икаквих проблема да докажу да је министр покушао њих да политички злоупотријеби, да их инструментализује, што политичка сфера не би смјела инструментализувати државне службенике", рекао је амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш.
Елмедин Конаковић овим потезом је злоупотријебио позицију министра иностраних послова у Савјету министара и нарушио добру дипломатску праксу, истиче Милан Петковић.
"Срамно је понашање Дине Конаковића који показује потпуну бахатост, коју је показивао и у претходне четири године, да тај човјек није ни заслужио да буде на тако значајној функцији као што је министар спољних послова БиХ. Ово ће само продубити сукобе у БиХ, али ће и отворити реципрочне мјере Србије. На тај начин улазимо у сукоб са сусједом који је БиХ вишеструко помогао, од гашења пожара до финансијске помоћи општинама, не само у Српској него и у ФБиХ", рекао је члан Комисије за спољне послове Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Милан Петковић.
Конаковић може прекинути једино односе ФбИХ са Србијом, док односи Српске и Србије остају на највишем нивоу, поручује Радован Ковачевић.
"Оно што је јако битно, односи Српске и Србије се неће промијенити, они ће остати на највишем могуће, братском, нивоу. Све ће остати у складу са Дејтонским споразумом, све у складу са Споразумом о специјалним и паралелним везама Српске и Србије", казао је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
Министар одбране у Савјету министара, Александар Гогановић, позвао Елмедина Конаковића да објави које је мјеродавно тијело БиХ доставило службени извјештај и документацију против војног аташеа Србије Милана Дулановића и шта му се ставља на терет.
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