Како АИ мијења сајбер ратовање: Врхунски стручњаци у Бањалуци о новим пријетњама

Аутор:АТВ редакција
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Професор Природно-математичког факултета Универзитета у Бањалуци Драган Кораћ изјавио је Срни да ће у Бањалуци 8. септембра бити одржан симпозијум о примјени вјештачке интелигенције у изазовима и пријетњама у сајбер заштити, као горућем питању свјетске научне заједнице, који ће окупити врхунске стручњаке.
Кораћ је навео да ће фокус Симпозијума "АИ изазови и пријетње у сајбер заштити", на којем ће један од учесника бити и свјетски чувен експерт у области сајбер безбједности професор Ким-Кванг Рејмонд Чу, бити усмјерен на двоструку улогу вјештачке интелигенције.
"Вјештачка интелигенција је као новчић и као свака медаља. Имате позитивну и негативну страну и пресјек подручја у којима се преклапају нападачи и сајбер тимови у одбрани. Због тога је едукација у овој области кључна, не само за младе, него генерално", рекао је Кораћ.
Он је нагласио да је примјена вјештачке интелигенције у креирању и генерисању видео-садржаја посебно сложено питање, а као примјер опасности навео је злоупотребу фотографија и биометријских података.
"Њихово креирање је толико идентично. Имамо примјер гдје је прије петнаестак година један стручњак успио са интернета да креира отисак прста и да покаже како је биометријски систем, који је до тада био неприкосновен, рањив зато што су технологије напредовале", рекао је Кораћ.
Он је нагласио да је један кинески експерт користећи вјештачку интелигенцију на основу два дигнута прста потпуно креирао отиске прста као да их је оставила особа лично.
"То значи да нешто што је некада требало више и боље резолуције сада креира вјештачка интелигенција, па чак и ако није довољно добра резолуција, она може да се унаприједи, побољша и предвиди", рекао је Кораћ.
Он је нагласио да Симпозијум у Бањалуци посебно чини важним то што други пут долази професор Чу, продекан за постдипломске студије Факултета за АИ, сајбер и рачунарство Универзитета Тексас у Сан Антонију.
"Његов долазак представља велику част за Републику Српску јер његово присуство може допринијети међународној видљивости и угледу нашег универзитета, посебно јер ћемо му додијелити титулу гостујућег професора", рекао је Кораћ.
Он је појаснио да професор Чу, кога на интернет платформи прати 11.000 свјетских професора, тиме постаје дио бањалучког Универзитета, што је за Републику Српску посебна част.
"Са професором Чуом дижете видљивост, рејтинг универзитета, дајете могућност младим студентима да га чују. Он ће држати два предавања. Једно је о могућностима размјене, не факултета, него Универзитета. Он није професор који ради на студенској настави на првом циклусу, већ искључиво на постдипломским, докторским студијама. Он узима само најбоље", рекао је Кораћ.
На симпозијуму ће, између осталог, учествовати професор Павле Вулетић са Електротехничког факултета и професор Урош Шошевић са Факултета организационих наука Универзитета у Београду, професор Жељко Стевић са Универзитета у Источном Сарајеву, професор Борис Дамјановић са Универзитета "Унион - Никола Тесла", те професор Кораћ.
Симпозијум ће бити одржан у Академији наука и умјетности Републике Српске.
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