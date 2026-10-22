Минић: Настављамо да јачамо заштиту од пожара у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске усвојила је информацију о провођењу друге фазе регионалног Програма управљања пожарима на отвореном простору, који обухвата пет земаља региона, саопштио је предсједник Владе Српске Саво Минић.
Минић је навео да је заштита шума, природних богатстава и људских живота од пожара један од важних приоритета Владе Републике Српске.
Друга фаза Програма, која ће се проводити од 2027. до 2029. године, усмјерена је на унапређење превенције пожара, јачање капацитета надлежних служби и ефикаснију заштиту природе и становништва.
Настављамо да јачамо заштиту од пожара у Српској. Заштита наших шума, природних богатстава и људских живота од пожара један је од важних приоритета Владе Републике Српске.
На данашњој сједници Владе усвојили смо Информацију о провођењу друге фазе регионалног Програма управљања пожарима на отвореном простору, који обухвата Србију, БиХ, Црну Гору, Сјеверну Македонију и Албанију, а финансира га Швајцарска агенција за развој и сарадњу.
Друга фаза Програма, од 2027. до 2029. године, усмјерена је на бољу превенцију пожара, јачање капацитета надлежних служби и ефикаснију заштиту природе и становништва.— Саво Минић (@minic_savo) October 22, 2026
Програм обухвата Србију, БиХ, Црну Гору, Сјеверну Македонију и Албанију, а финансира га Швајцарска агенција за развој и сарадњу.
„Настављамо да јачамо заштиту од пожара у Српској“, поручио је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.
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