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Минић: Настављамо да јачамо заштиту од пожара у Српској

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22.10.2026 12:50

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премијер Републике Српске
Фото: ATV

Влада Републике Српске усвојила је информацију о провођењу друге фазе регионалног Програма управљања пожарима на отвореном простору, који обухвата пет земаља региона, саопштио је предсједник Владе Српске Саво Минић.

Минић је навео да је заштита шума, природних богатстава и људских живота од пожара један од важних приоритета Владе Републике Српске.

Друга фаза Програма, која ће се проводити од 2027. до 2029. године, усмјерена је на унапређење превенције пожара, јачање капацитета надлежних служби и ефикаснију заштиту природе и становништва.

Програм обухвата Србију, БиХ, Црну Гору, Сјеверну Македонију и Албанију, а финансира га Швајцарска агенција за развој и сарадњу.

„Настављамо да јачамо заштиту од пожара у Српској“, поручио је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

пожар

заштита животне средине

Влада Републике Српске

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