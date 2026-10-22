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Мркоњић Град: Усвојен Нацрт ребаланса буџета од 31.878.000 марака

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22.10.2026 13:21

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Скупштина општине Мркоњић Град усвојила је данас ребаланс буџета за текућу годину у износу од 31.878.220 КМ, што је за три одсто више у односу на планирани буџет.
Фото: Srna

Скупштина општине Мркоњић Град усвојила је данас ребаланс буџета за текућу годину у износу од 31.878.220 КМ, што је за три одсто више у односу на планирани буџет.

Овим ребалансом за расходе одређене намјене планирано је 30.872.720 КМ, за отплату кредита 975.000 КМ, а за средства резерви 30.500 КМ.

Одборници су усвојили и годишњи извјештај о раду начелника и Општинске управе Мркоњић Град за прошлу, као и план њиховог рада за ову годину.

Прихваћена је и информација о стању безбједности на подручју општине Мркоњић Град за прву половину ове године.

У овој информацији је истакнуто да је стање безбједности било на задовољавајућем нивоу, што потврђују одређени параметри и показатељи остварени у свим областима.

У првој половини године није било евидентираних тежих кривичних дјела, нити случајева нарушавања јавног реда и мира у већем обиму.

Дата је подршка и измјенама Правилника о критеријумима, условима и начину суфинансирања спорта, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Скупштина града

Мркоњић Град

буџет

сједница

Одборници

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