Мркоњић Град: Усвојен Нацрт ребаланса буџета од 31.878.000 марака

Аутор:АТВ редакција
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Скупштина општине Мркоњић Град усвојила је данас ребаланс буџета за текућу годину у износу од 31.878.220 КМ, што је за три одсто више у односу на планирани буџет.
Овим ребалансом за расходе одређене намјене планирано је 30.872.720 КМ, за отплату кредита 975.000 КМ, а за средства резерви 30.500 КМ.
Одборници су усвојили и годишњи извјештај о раду начелника и Општинске управе Мркоњић Град за прошлу, као и план њиховог рада за ову годину.
Прихваћена је и информација о стању безбједности на подручју општине Мркоњић Град за прву половину ове године.
У овој информацији је истакнуто да је стање безбједности било на задовољавајућем нивоу, што потврђују одређени параметри и показатељи остварени у свим областима.
У првој половини године није било евидентираних тежих кривичних дјела, нити случајева нарушавања јавног реда и мира у већем обиму.
Дата је подршка и измјенама Правилника о критеријумима, условима и начину суфинансирања спорта, преноси Срна.
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